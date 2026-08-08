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Nike Flex Experience RN 9
女子跑步鞋
¥499
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此配色当前无货
Nike Flex Experience RN 9 女子跑步鞋为自如运动而生。稳固支撑设计，帮助稳固双足，同时透气鞋面提升空气流通性。出色设计带来舒适穿着体验，让你勇往直前。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰/白色
- 款式： CD0227-001
Nike Flex Experience RN 9
¥499
稳固支撑，运动自如
Nike Flex Experience RN 9 女子跑步鞋为自如运动而生。稳固支撑设计，帮助稳固双足，同时透气鞋面提升空气流通性。出色设计带来舒适穿着体验，让你勇往直前。
灵动自如
外底弯曲凹槽设计，让双足运动自如，缔造舒适迈步体验。鞋头采用弹性材料，助你在跑步中畅动自如。
轻盈支撑
解构重塑后跟为双足带来舒适感受，稳固贴合，让你在行进中安稳无忧。中足支撑设计，营造舒适贴合的穿着感受。
其他细节
- 网眼布鞋面，有助于提升透气性
- 鞋舌采用提拉设计，易于穿脱
产品细节
- 显示颜色： 黑/暗烟灰/白色
- 款式： CD0227-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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