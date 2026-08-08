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Nike Flex Experience RN 9 女子跑步鞋 - 山峰白/泡沫薄荷绿

Nike Flex Experience RN 9

女子跑步鞋

30% 折让

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Nike Flex Experience RN 9 女子跑步鞋为自如运动而生。稳固支撑设计，帮助稳固双足，同时透气鞋面提升空气流通性。出色设计带来舒适穿着体验，让你勇往直前。


  • 显示颜色： 山峰白/泡沫薄荷绿
  • 款式： CD0227-100

Nike Flex Experience RN 9

30% 折让

稳固支撑，运动自如

Nike Flex Experience RN 9 女子跑步鞋为自如运动而生。稳固支撑设计，帮助稳固双足，同时透气鞋面提升空气流通性。出色设计带来舒适穿着体验，让你勇往直前。

灵动自如

外底弯曲凹槽设计，让双足运动自如，缔造舒适迈步体验。鞋头采用弹性材料，助你在跑步中畅动自如。

轻盈支撑

解构重塑后跟为双足带来舒适感受，稳固贴合，让你在行进中安稳无忧。中足支撑设计，营造舒适贴合的穿着感受。

其他细节

  • 网眼布鞋面，有助于提升透气性
  • 鞋舌采用提拉设计，易于穿脱

产品细节

  • 显示颜色： 山峰白/泡沫薄荷绿
  • 款式： CD0227-100

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