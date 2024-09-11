Nike Flex Plus 2

大童一脚蹬跑步鞋

¥469

黑/绿古色/白色/微黄绿
黑/暗烟灰/白色/金属金
白色/泡沫粉/中柔粉/元素粉

无论是课间玩耍、上体育课，还是奔赴多种挚爱活动，Nike Flex Plus 2 大童跑步鞋都能让孩子即刻出发，尽情畅跑玩乐。弹性拼接设计带来轻松便捷的穿脱体验；关键区域透气出众，经久耐穿；并采用柔韧灵活设计，塑就自然流畅的迈步体验，令孩子自信畅动。

  • 显示颜色： 黑/绿古色/白色/微黄绿
  • 款式： DV8999-008

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