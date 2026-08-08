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Nike Flex Runner 2 Lil (TDV)
婴童运动童鞋
¥329
售罄：
此配色当前无货
让小宝贝穿上 Nike Flex Runner 2 Lil (TDV) 婴童运动童鞋，沿着小动物的足迹尽情探索。易于穿脱设计，结合备受小宝贝喜爱的毛绒耐克勾勾标志等柔软细节，彰显活力风范；弹性固定带和内靴式设计，营造舒适贴合感受。让小宝贝穿上这款鞋履，在外出玩耍时把自己想象成钟爱的小动物吧。该鞋款带有哪种动物的影子呢？
- 显示颜色： 山峰白/冰川蓝/瓷釉绿/狼灰
- 款式： DQ8360-100
Nike Flex Runner 2 Lil (TDV)
¥329
让小宝贝穿上 Nike Flex Runner 2 Lil (TDV) 婴童运动童鞋，沿着小动物的足迹尽情探索。易于穿脱设计，结合备受小宝贝喜爱的毛绒耐克勾勾标志等柔软细节，彰显活力风范；弹性固定带和内靴式设计，营造舒适贴合感受。让小宝贝穿上这款鞋履，在外出玩耍时把自己想象成钟爱的小动物吧。该鞋款带有哪种动物的影子呢？
动物风范
该鞋款出自 Lil 系列，该系列专为幼童和婴童打造，从孩子们玩耍时天马行空的想象力中汲取灵感。动物爪印花图案和毛绒细节设计醒目而充满活力，激发小宝贝的丰富创想和探索精神。
出众舒适
采用泡绵缓震设计，塑就柔软舒适的迈步体验。
轻松穿脱
易穿脱款式结合双提拉设计，便于稚嫩双足轻松穿入鞋款。弹性固定带搭配皮革设计，打造稳固脚感。
柔韧灵活
足底采用凹槽设计，为成长中的双足带来自然流畅的迈步体验。
其他细节
- 织物材料，为关键部位营造出色透气性
- 鞋头采用加固设计，增强耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 山峰白/冰川蓝/瓷釉绿/狼灰
- 款式： DQ8360-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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