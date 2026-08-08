Nike Flex Runner 2 Lil (TDV)

¥329

让小宝贝穿上 Nike Flex Runner 2 Lil (TDV) 婴童运动童鞋，沿着小动物的足迹尽情探索。易于穿脱设计，结合备受小宝贝喜爱的毛绒耐克勾勾标志等柔软细节，彰显活力风范；弹性固定带和内靴式设计，营造舒适贴合感受。让小宝贝穿上这款鞋履，在外出玩耍时把自己想象成钟爱的小动物吧。该鞋款带有哪种动物的影子呢？

动物风范

该鞋款出自 Lil 系列，该系列专为幼童和婴童打造，从孩子们玩耍时天马行空的想象力中汲取灵感。动物爪印花图案和毛绒细节设计醒目而充满活力，激发小宝贝的丰富创想和探索精神。

出众舒适

采用泡绵缓震设计，塑就柔软舒适的迈步体验。

轻松穿脱

易穿脱款式结合双提拉设计，便于稚嫩双足轻松穿入鞋款。弹性固定带搭配皮革设计，打造稳固脚感。

柔韧灵活

足底采用凹槽设计，为成长中的双足带来自然流畅的迈步体验。