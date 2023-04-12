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      Nike Flex Runner 2 Lil (TDV)

      婴童运动童鞋

      ¥329

      让小宝贝穿上 Nike Flex Runner 2 Lil (TDV) 婴童运动童鞋，沿着小动物的足迹尽情探索。易于穿脱设计，结合备受小宝贝喜爱的毛绒耐克勾勾标志等柔软细节，彰显活力风范；弹性固定带和内靴式设计，营造舒适贴合感受。让小宝贝穿上这款鞋履，在外出玩耍时把自己想象成钟爱的小动物吧。该鞋款带有哪种动物的影子呢？

      • 显示颜色： 山峰白/冰川蓝/瓷釉绿/狼灰
      • 款式： DQ8360-100

      尺寸与尺码

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