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Nike Flex Runner 2 Lil (TDV) 婴童运动童鞋 - 山峰白/冰川蓝/瓷釉绿/狼灰

Nike Flex Runner 2 Lil (TDV)

婴童运动童鞋

¥329

售罄：

此配色当前无货

让小宝贝穿上 Nike Flex Runner 2 Lil (TDV) 婴童运动童鞋，沿着小动物的足迹尽情探索。易于穿脱设计，结合备受小宝贝喜爱的毛绒耐克勾勾标志等柔软细节，彰显活力风范；弹性固定带和内靴式设计，营造舒适贴合感受。让小宝贝穿上这款鞋履，在外出玩耍时把自己想象成钟爱的小动物吧。该鞋款带有哪种动物的影子呢？


  • 显示颜色： 山峰白/冰川蓝/瓷釉绿/狼灰
  • 款式： DQ8360-100

Nike Flex Runner 2 Lil (TDV)

¥329

让小宝贝穿上 Nike Flex Runner 2 Lil (TDV) 婴童运动童鞋，沿着小动物的足迹尽情探索。易于穿脱设计，结合备受小宝贝喜爱的毛绒耐克勾勾标志等柔软细节，彰显活力风范；弹性固定带和内靴式设计，营造舒适贴合感受。让小宝贝穿上这款鞋履，在外出玩耍时把自己想象成钟爱的小动物吧。该鞋款带有哪种动物的影子呢？

动物风范

该鞋款出自 Lil 系列，该系列专为幼童和婴童打造，从孩子们玩耍时天马行空的想象力中汲取灵感。动物爪印花图案和毛绒细节设计醒目而充满活力，激发小宝贝的丰富创想和探索精神。

出众舒适

采用泡绵缓震设计，塑就柔软舒适的迈步体验。

轻松穿脱

易穿脱款式结合双提拉设计，便于稚嫩双足轻松穿入鞋款。弹性固定带搭配皮革设计，打造稳固脚感。

柔韧灵活

足底采用凹槽设计，为成长中的双足带来自然流畅的迈步体验。

其他细节

  • 织物材料，为关键部位营造出色透气性
  • 鞋头采用加固设计，增强耐穿性

产品细节

  • 显示颜色： 山峰白/冰川蓝/瓷釉绿/狼灰
  • 款式： DQ8360-100

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