Nike Flex Runner 3

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打造便于穿脱的跑步鞋！Nike Flex Runner 3 大童易穿脱公路跑步鞋采用略带弹性的内靴设计，无需系带，结合柔韧灵活的外底和强劲抓地设计，专为热爱玩耍的儿童打造。无鞋带设计，方便快速穿脱。这就上脚，跑出个高下！

轻松穿脱，乐趣无限 略带弹性的内靴设计，舒适贴合，同时便于穿脱。 尽情畅玩 织物与合成材质组合鞋面，结合后跟固定带设计，提供出众支撑力和耐穿性。 助力畅动 后跟匠心泡绵形状设计，在你快速转向时提供稳定性。整版融入弯曲凹槽设计，令外底保持柔韧灵活，塑就自然流畅的迈步体验。多种底纹设计，铸就可驾驭多种地面的出色抓地力。

其他细节 透气设计令鞋款轻盈非凡，帮助双足保持干爽

后跟和鞋舌采用提拉设计，令鞋款便于穿脱