Nike Flex Runner 3
大童易弯折易穿脱一脚蹬公路跑步鞋
¥289¥39927% 折让
售罄：此配色当前无货
打造便于穿脱的跑步鞋！Nike Flex Runner 3 大童易穿脱公路跑步鞋采用略带弹性的内靴设计，无需系带，结合柔韧灵活的外底和强劲抓地设计，专为热爱玩耍的儿童打造。无鞋带设计，方便快速穿脱。这就上脚，跑出个高下！
- 显示颜色： 紫蓝/张扬蓝/白色
- 款式： FN1294-402
Nike Flex Runner 3
¥289¥39927% 折让
打造便于穿脱的跑步鞋！Nike Flex Runner 3 大童易穿脱公路跑步鞋采用略带弹性的内靴设计，无需系带，结合柔韧灵活的外底和强劲抓地设计，专为热爱玩耍的儿童打造。无鞋带设计，方便快速穿脱。这就上脚，跑出个高下！
轻松穿脱，乐趣无限
略带弹性的内靴设计，舒适贴合，同时便于穿脱。
尽情畅玩
织物与合成材质组合鞋面，结合后跟固定带设计，提供出众支撑力和耐穿性。
助力畅动
后跟匠心泡绵形状设计，在你快速转向时提供稳定性。整版融入弯曲凹槽设计，令外底保持柔韧灵活，塑就自然流畅的迈步体验。多种底纹设计，铸就可驾驭多种地面的出色抓地力。
其他细节
- 透气设计令鞋款轻盈非凡，帮助双足保持干爽
- 后跟和鞋舌采用提拉设计，令鞋款便于穿脱
产品细节
- 显示颜色： 紫蓝/张扬蓝/白色
- 款式： FN1294-402
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
32: 鞋内长 21.2
33: 鞋内长 21.6
33.5: 鞋内长 22
34: 鞋内长 22.5
35: 鞋内长 23
35.5: 鞋内长 23.2
36: 鞋内长 23.7
36.5: 鞋内长 24.1
37.5: 鞋内长 24.5
38: 鞋内长 24.8
38.5: 鞋内长 25.3
39: 鞋内长 25.6
40: 鞋内长 26.1
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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