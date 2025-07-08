Nike Flex Runner 3
婴童易弯折易穿脱运动鞋
39% 折让
Nike Flex Runner 3 婴童易穿脱运动鞋采用便于穿脱的设计，无需系带，搭载富有抓附力的外底，备受鞋迷青睐。该鞋款采用深受小宝贝喜爱的略带弹性的内靴设计，结合经久耐穿的覆面，专为运动场和即兴追逐游戏匠心打造。柔韧外底提供可驾驭多种地面的抓地力，令小宝贝舒适畅玩。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FN1478-005
Nike Flex Runner 3
39% 折让
Nike Flex Runner 3 婴童易穿脱运动鞋采用便于穿脱的设计，无需系带，搭载富有抓附力的外底，备受鞋迷青睐。该鞋款采用深受小宝贝喜爱的略带弹性的内靴设计，结合经久耐穿的覆面，专为运动场和即兴追逐游戏匠心打造。柔韧外底提供可驾驭多种地面的抓地力，令小宝贝舒适畅玩。
轻松穿脱，乐趣无限
该鞋款采用略带弹性的内靴设计，舒适贴合，同时便于穿脱。
尽情畅玩
匠心覆面搭配后跟固定带和加固鞋头，为关键部位营造出众支撑力和耐穿性。
助力畅动
后跟匠心泡绵形状设计，在小宝贝快速转向时提供出色稳定性。融入弯曲凹槽设计，令泡绵外底保持柔韧灵活，塑就自然流畅的迈步体验。多种底纹设计，铸就可驾驭多种地面的非凡抓地力。
其他细节
- 透气设计令鞋款轻盈非凡，帮助稚嫩双足保持干爽
- 后跟和鞋舌采用提拉设计，令鞋款便于穿脱
产品细节
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FN1478-005
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
21: 鞋内长 13.6
22: 鞋内长 14.4
23.5: 鞋内长 15
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
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价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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