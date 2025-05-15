Nike Flex Runner 3
幼童易弯折一脚蹬易穿脱运动鞋
¥309¥36916% 折让
Nike Flex Runner 3 幼童一脚蹬易穿脱运动鞋采用便于穿脱的设计，无需系带，搭载富有抓附力的外底，备受孩子青睐。该鞋款采用深受孩子喜爱的略带弹性的内靴设计，结合经久耐穿覆面，专为运动场、课间休息和即兴追逐游戏匠心打造。柔韧外底提供可驾驭多种地面的抓地力，令孩子舒适畅玩。
- 显示颜色： 冰番石榴色/白色/粉紫
- 款式： FN1449-800
Nike Flex Runner 3
¥309¥36916% 折让
Nike Flex Runner 3 幼童一脚蹬易穿脱运动鞋采用便于穿脱的设计，无需系带，搭载富有抓附力的外底，备受孩子青睐。该鞋款采用深受孩子喜爱的略带弹性的内靴设计，结合经久耐穿覆面，专为运动场、课间休息和即兴追逐游戏匠心打造。柔韧外底提供可驾驭多种地面的抓地力，令孩子舒适畅玩。
轻松穿脱，乐趣无限
该鞋款采用略带弹性的内靴设计，舒适贴合，同时便于穿脱。
尽情畅玩
匠心覆面搭配后跟固定带和加固鞋头，为关键部位营造出众支撑力和耐穿性。
助力畅动
后跟匠心泡绵形状设计，在孩子快速转向时提供出色稳定性。整版融入弯曲凹槽设计，令外底保持柔韧灵活，塑就自然流畅的迈步体验。多种底纹设计，缔造可驾驭多种地面的出色抓地力。
其他细节
- 透气设计令鞋款轻盈非凡，帮助稚嫩双足保持干爽
- 后跟和鞋舌采用提拉设计，令鞋款便于穿脱
产品细节
- 显示颜色： 冰番石榴色/白色/粉紫
- 款式： FN1449-800
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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