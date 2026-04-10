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Nike Flex Runner 4
大童一脚蹬运动鞋
¥399
Nike Flex Runner 4 大童一脚蹬运动鞋便于穿脱，让孩子轻松穿入，即刻开玩。柔韧内靴设计搭配弹性固定带，缔造稳固贴合感。外底弯曲凹槽赋予双足自然流畅的运动体验，助孩子自信迈步。
- 显示颜色： 白色/安全橙/苍野灰/黑
- 款式： IO9506-100
Nike Flex Runner 4
¥399
Nike Flex Runner 4 大童一脚蹬运动鞋便于穿脱，让孩子轻松穿入，即刻开玩。柔韧内靴设计搭配弹性固定带，缔造稳固贴合感。外底弯曲凹槽赋予双足自然流畅的运动体验，助孩子自信迈步。
即刻上脚，说走就走
后跟和鞋舌采用提拉设计，搭配略带弹性的内衬，方便孩子轻松穿脱鞋款。弹性固定带置于鞋面和后跟，打造稳固舒适的穿着体验。
多种地面，轻松驾驭
外底弯曲凹槽打造柔韧灵活性，塑就自然流畅的迈步体验。抓地设计可驾驭多种地面，结合后跟匠心泡棉形状设计，在孩子快速转向时提供出众抓地力和稳定性。
经久耐穿，舒适支撑
加固鞋头结合耐穿材料，助力随心畅玩。中底搭载柔软回弹泡棉，塑就缓震迈步体验。
产品细节
- 织物与合成材质组合鞋面
- 泡棉中底
- 加固鞋头设计
- 鞋舌和后跟采用提拉设计
- 显示颜色： 白色/安全橙/苍野灰/黑
- 款式： IO9506-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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