Nike Flex Runner 4

¥399

Nike Flex Runner 4 大童一脚蹬运动鞋便于穿脱，让孩子轻松穿入，即刻开玩。柔韧内靴设计搭配弹性固定带，缔造稳固贴合感。外底弯曲凹槽赋予双足自然流畅的运动体验，助孩子自信迈步。

即刻上脚，说走就走

后跟和鞋舌采用提拉设计，搭配略带弹性的内衬，方便孩子轻松穿脱鞋款。弹性固定带置于鞋面和后跟，打造稳固舒适的穿着体验。

多种地面，轻松驾驭

外底弯曲凹槽打造柔韧灵活性，塑就自然流畅的迈步体验。抓地设计可驾驭多种地面，结合后跟匠心泡棉形状设计，在孩子快速转向时提供出众抓地力和稳定性。

经久耐穿，舒适支撑

加固鞋头结合耐穿材料，助力随心畅玩。中底搭载柔软回弹泡棉，塑就缓震迈步体验。