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Nike Flex Runner Dream (TD)
婴童运动童鞋
¥369
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Flex Runner Dream (TD) 婴童运动童鞋，勇敢逐梦。不管是对于运动、幻想还是未来，明日之星都志存高远。这款运动童鞋专为小宝贝打造，柔韧非凡，采用易穿脱设计，搭配灵感源自云朵的 Swoosh 标志，彰显活力俏皮风范。
- 显示颜色： 幻影/铝蓝/泡沫粉/白色
- 款式： DD1062-001
Nike Flex Runner Dream (TD)
¥369
敢于梦想
穿上 Nike Flex Runner Dream (TD) 婴童运动童鞋，勇敢逐梦。不管是对于运动、幻想还是未来，明日之星都志存高远。这款运动童鞋专为小宝贝打造，柔韧非凡，采用易穿脱设计，搭配灵感源自云朵的 Swoosh 标志，彰显活力俏皮风范。
发挥想象力
该版运动童鞋鼓励孩子们拥抱梦想，相信不论年纪多小，一切皆有可能！松软的 Swoosh 标志，搭配灵感源自天空的配色和图案，传递出这一鼓舞人心的讯息。
轻盈舒适
易穿脱设计结合弹性材料，轻盈透气。侧边采用皮革材质，缔造出色支撑效果。
固定带支撑
中足和后跟巧搭弹性固定带，稳固呵护稚嫩双足。
轻松迈步
泡绵鞋底融入深切凹槽，柔韧灵活，为稚嫩双足缔造舒适自在的迈步体验。
产品细节
- 后跟和鞋舌处采用提拉设计
- 显示颜色： 幻影/铝蓝/泡沫粉/白色
- 款式： DD1062-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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