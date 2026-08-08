Nike Flex Runner Dream (TD)

¥369

敢于梦想

穿上 Nike Flex Runner Dream (TD) 婴童运动童鞋，勇敢逐梦。不管是对于运动、幻想还是未来，明日之星都志存高远。这款运动童鞋专为小宝贝打造，柔韧非凡，采用易穿脱设计，搭配灵感源自云朵的 Swoosh 标志，彰显活力俏皮风范。

发挥想象力

该版运动童鞋鼓励孩子们拥抱梦想，相信不论年纪多小，一切皆有可能！松软的 Swoosh 标志，搭配灵感源自天空的配色和图案，传递出这一鼓舞人心的讯息。

轻盈舒适

易穿脱设计结合弹性材料，轻盈透气。侧边采用皮革材质，缔造出色支撑效果。

固定带支撑

中足和后跟巧搭弹性固定带，稳固呵护稚嫩双足。

轻松迈步

泡绵鞋底融入深切凹槽，柔韧灵活，为稚嫩双足缔造舒适自在的迈步体验。