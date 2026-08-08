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Nike Flex Slim Fit 男子高尔夫长裤 - 黑曜石色/黑曜石色

Nike Flex

Slim Fit 男子高尔夫长裤

¥529

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Nike Flex Slim Fit 男子高尔夫长裤采用弹性速干面料，营造舒适畅动体验。多个口袋设计，便于存储记分卡和T恤。


  • 显示颜色： 黑曜石色/黑曜石色
  • 款式： AJ5492-451

Nike Flex

¥529

灵动自如

Nike Flex Slim Fit 男子高尔夫长裤采用弹性速干面料，营造舒适畅动体验。多个口袋设计，便于存储记分卡和T恤。

其他细节

  • Nike Flex 面料，可随身体动作灵活伸展
  • 网眼布里料口袋，增强透气性并减轻滞重感
  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • 修身版型，塑就出众贴合感
  • 多口袋设计
  • 面料：96% 聚酯纤维/4% 氨纶。口袋包：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑曜石色/黑曜石色
  • 款式： AJ5492-451

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