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Nike Flex
Slim Fit 男子高尔夫长裤
¥529
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此配色当前无货
Nike Flex Slim Fit 男子高尔夫长裤采用弹性速干面料，营造舒适畅动体验。多个口袋设计，便于存储记分卡和T恤。
- 显示颜色： 黑曜石色/黑曜石色
- 款式： AJ5492-451
Nike Flex
¥529
灵动自如
Nike Flex Slim Fit 男子高尔夫长裤采用弹性速干面料，营造舒适畅动体验。多个口袋设计，便于存储记分卡和T恤。
其他细节
- Nike Flex 面料，可随身体动作灵活伸展
- 网眼布里料口袋，增强透气性并减轻滞重感
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 修身版型，塑就出众贴合感
- 多口袋设计
- 面料：96% 聚酯纤维/4% 氨纶。口袋包：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑曜石色/黑曜石色
- 款式： AJ5492-451
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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