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Nike Flex Stride
男子无衬里跑步短裤
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Flex Stride 男子无衬里跑步短裤采用全新的梭织面料焕新升级，为背面易出汗区域打造出众透气性。该产品采用至少 50% 的再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 宇宙蓝
- 款式： CJ5477-430
Nike Flex Stride
¥299
质感柔软，透气支撑，为运动而生
Nike Flex Stride 男子无衬里跑步短裤采用全新的梭织面料焕新升级，为背面易出汗区域打造出众透气性。该产品采用至少 50% 的再生聚酯纤维。
轻盈凉爽
轻盈设计采用梭织面料，结合出色弹性，为你缔造心无旁骛的舒适运动体验。背面强化透气设计，为关键部位营造凉爽感受。
方便储物
后侧配有拉链口袋，帮助安全存储电子设备。侧边口袋设计，提供便于存取的存储空间。
强大支撑，专注体验
窄版腰部经焕新升级，带来无拘支撑效果。双向抽绳设计，可内外穿搭。
其他细节
Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 裤脚侧边配有反光条
- 左腿部位饰有反光 Swoosh
- 面料：100% 聚酯纤维。拼接：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。腰头部分：66% 锦纶/34% 氨纶。
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备
- 显示颜色： 宇宙蓝
- 款式： CJ5477-430
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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