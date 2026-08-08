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Nike Flex Stride 男子无衬里跑步短裤 - 宇宙蓝

Nike Flex Stride

男子无衬里跑步短裤

¥299

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Nike Flex Stride 男子无衬里跑步短裤采用全新的梭织面料焕新升级，为背面易出汗区域打造出众透气性。该产品采用至少 50% 的再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 宇宙蓝
  • 款式： CJ5477-430

Nike Flex Stride

¥299

质感柔软，透气支撑，为运动而生

Nike Flex Stride 男子无衬里跑步短裤采用全新的梭织面料焕新升级，为背面易出汗区域打造出众透气性。该产品采用至少 50% 的再生聚酯纤维。

轻盈凉爽

轻盈设计采用梭织面料，结合出色弹性，为你缔造心无旁骛的舒适运动体验。背面强化透气设计，为关键部位营造凉爽感受。

方便储物

后侧配有拉链口袋，帮助安全存储电子设备。侧边口袋设计，提供便于存取的存储空间。

强大支撑，专注体验

窄版腰部经焕新升级，带来无拘支撑效果。双向抽绳设计，可内外穿搭。

其他细节

Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 裤脚侧边配有反光条
  • 左腿部位饰有反光 Swoosh
  • 面料：100% 聚酯纤维。拼接：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。腰头部分：66% 锦纶/34% 氨纶。
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备
  • 显示颜色： 宇宙蓝
  • 款式： CJ5477-430

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