Nike Flex Stride 男子无衬里跑步短裤采用全新的梭织面料焕新升级，为背面易出汗区域打造出众透气性。该产品采用至少 50% 的再生聚酯纤维。

轻盈设计采用梭织面料，结合出色弹性，为你缔造心无旁骛的舒适运动体验。背面强化透气设计，为关键部位营造凉爽感受。

Nike Flex Stride 男子无衬里跑步短裤采用全新的梭织面料焕新升级，为背面易出汗区域打造出众透气性。该产品采用至少 50% 的再生聚酯纤维。

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