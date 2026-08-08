 
第 1 张图片，共 10 张图片
Nike Flex Stride Wild Run 5" 男子跑步短裤 - 阴影绿/蔚蓝

Nike Flex Stride Wild Run

5" 男子跑步短裤

30% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Flex Stride Wild Run 5" 男子跑步短裤采用混搭风格的全新设计。随机排布的材料搭配锯齿形缝线，向跑步文化狂野不羁的精神致敬。


  • 显示颜色： 阴影绿/蔚蓝
  • 款式： CJ5830-358

Nike Flex Stride Wild Run

30% 折让

质感柔软，透气支撑，混搭风范

Nike Flex Stride Wild Run 5" 男子跑步短裤采用混搭风格的全新设计。随机排布的材料搭配锯齿形缝线，向跑步文化狂野不羁的精神致敬。

狂野不羁，尽情奔跑

该革新设计采用混合面料，颂扬跑步精神。衣服的面料经随机剪裁和排布，缔造独特的风格。

轻盈柔软

轻盈结构采用梭织面料结合弹性设计，帮助身体保持舒适。透气设计，为关键部位营造凉爽感受。

方便储物

后侧配有拉链口袋，帮助安全存储电子设备。侧边口袋为小物件营造充裕的收纳空间。

其他细节

  • Nike Flex 面料，缔造清凉干爽的穿着体验
  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 窄版腰部经焕新升级，带来无拘支撑效果

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 双向抽绳设计，可内外穿搭
  • 左腿部位饰有反光 Swoosh
  • 面料：100% 聚酯纤维。松紧带：66% 锦纶/34% 氨纶。
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备
  • 显示颜色： 阴影绿/蔚蓝
  • 款式： CJ5830-358

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。