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Nike Flex Stride Wild Run
5" 男子跑步短裤
30% 折让
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此配色当前无货
Nike Flex Stride Wild Run 5" 男子跑步短裤采用混搭风格的全新设计。随机排布的材料搭配锯齿形缝线，向跑步文化狂野不羁的精神致敬。
- 显示颜色： 阴影绿/蔚蓝
- 款式： CJ5830-358
Nike Flex Stride Wild Run
30% 折让
质感柔软，透气支撑，混搭风范
Nike Flex Stride Wild Run 5" 男子跑步短裤采用混搭风格的全新设计。随机排布的材料搭配锯齿形缝线，向跑步文化狂野不羁的精神致敬。
狂野不羁，尽情奔跑
该革新设计采用混合面料，颂扬跑步精神。衣服的面料经随机剪裁和排布，缔造独特的风格。
轻盈柔软
轻盈结构采用梭织面料结合弹性设计，帮助身体保持舒适。透气设计，为关键部位营造凉爽感受。
方便储物
后侧配有拉链口袋，帮助安全存储电子设备。侧边口袋为小物件营造充裕的收纳空间。
其他细节
- Nike Flex 面料，缔造清凉干爽的穿着体验
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 窄版腰部经焕新升级，带来无拘支撑效果
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 双向抽绳设计，可内外穿搭
- 左腿部位饰有反光 Swoosh
- 面料：100% 聚酯纤维。松紧带：66% 锦纶/34% 氨纶。
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备
- 显示颜色： 阴影绿/蔚蓝
- 款式： CJ5830-358
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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