Nike Flex Stride Wild Run 5" 男子跑步短裤采用混搭风格的全新设计。随机排布的材料搭配锯齿形缝线，向跑步文化狂野不羁的精神致敬。

该革新设计采用混合面料，颂扬跑步精神。衣服的面料经随机剪裁和排布，缔造独特的风格。

Nike Flex Stride Wild Run 5" 男子跑步短裤采用混搭风格的全新设计。随机排布的材料搭配锯齿形缝线，向跑步文化狂野不羁的精神致敬。

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