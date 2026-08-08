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Nike Flex Trainer 9 女子训练鞋 - 苍野灰/星尘珊瑚红/幻影灰白/白色

Nike Flex Trainer 9

女子训练鞋

¥499

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Nike Flex Trainer 9 女子训练鞋采用织物与合成材质组合鞋面，搭配匠心外底，缔造出众的柔韧灵活度与抓地力，是低强度训练和循坏训练的理想之选。


  • 显示颜色： 苍野灰/星尘珊瑚红/幻影灰白/白色
  • 款式： AQ7491-006

Nike Flex Trainer 9

¥499

灵活轻盈，动态包覆

Nike Flex Trainer 9 女子训练鞋采用织物与合成材质组合鞋面，搭配匠心外底，缔造出众的柔韧灵活度与抓地力，是低强度训练和循坏训练的理想之选。

其他细节

  • 前足融入网眼布，有效提升透气性
  • 后跟固定带设计，缔造出色支撑力和包覆效果
  • 外底 Tri-star 纹路，有效分散脚部压力
  • 泡绵中底经久耐穿，兼具外底功能，显著减轻鞋身重量
  • 高磨损区域添加橡胶设计，提升耐穿性

产品细节

  • 显示颜色： 苍野灰/星尘珊瑚红/幻影灰白/白色
  • 款式： AQ7491-006

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