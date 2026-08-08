第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Flex Trainer 9
女子训练鞋
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Flex Trainer 9 女子训练鞋采用织物与合成材质组合鞋面，搭配匠心外底，缔造出众的柔韧灵活度与抓地力，是低强度训练和循坏训练的理想之选。
- 显示颜色： 苍野灰/星尘珊瑚红/幻影灰白/白色
- 款式： AQ7491-006
Nike Flex Trainer 9
¥499
灵活轻盈，动态包覆
Nike Flex Trainer 9 女子训练鞋采用织物与合成材质组合鞋面，搭配匠心外底，缔造出众的柔韧灵活度与抓地力，是低强度训练和循坏训练的理想之选。
其他细节
- 前足融入网眼布，有效提升透气性
- 后跟固定带设计，缔造出色支撑力和包覆效果
- 外底 Tri-star 纹路，有效分散脚部压力
- 泡绵中底经久耐穿，兼具外底功能，显著减轻鞋身重量
- 高磨损区域添加橡胶设计，提升耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 苍野灰/星尘珊瑚红/幻影灰白/白色
- 款式： AQ7491-006
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。