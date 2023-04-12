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      Nike Flight

      男子篮球上衣

      ¥649

      黑/白色/大学红/白色
      心灵蓝/白色/黑

      Nike Flight 男子篮球上衣的设计灵感源自 90 年代经典 Flight 系列，设计风格前卫大胆，焕新演绎经典上衣。采用轻盈梭织面料结合网眼布里料，缝以 Flight 标志作为装饰，时尚醒目。

      • 显示颜色： 黑/白色/大学红/白色
      • 款式： CN8509-011

      尺寸与尺码

      • 出众版型，休闲舒适

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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