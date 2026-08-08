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Nike Flight 男子篮球上衣 - 黑/白色/大学红/白色

Nike Flight

男子篮球上衣

¥649
黑/白色/大学红/白色
心灵蓝/白色/黑

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此配色当前无货

Nike Flight 男子篮球上衣的设计灵感源自 90 年代经典 Flight 系列，设计风格前卫大胆，焕新演绎经典上衣。采用轻盈梭织面料结合网眼布里料，缝以 Flight 标志作为装饰，时尚醒目。


  • 显示颜色： 黑/白色/大学红/白色
  • 款式： CN8509-011

Nike Flight

¥649

90 年代灵感，出众风范

Nike Flight 男子篮球上衣的设计灵感源自 90 年代经典 Flight 系列，设计风格前卫大胆，焕新演绎经典上衣。采用轻盈梭织面料结合网眼布里料，缝以 Flight 标志作为装饰，时尚醒目。

轻盈舒适

轻盈起皱梭织面料，结合网眼布里料，塑就透气舒适感受。

专属造型

弹性下摆搭配栓扣式抽绳设计，打造专属外观和穿着感受。

产品细节

  • 宽松版型，休闲舒适
  • 梭织 Flight 标志设计灵感源自 90 年代元年 Flight 系列的鞋舌标志
  • 1/4 长拉链领口搭配立领设计
  • 弹性袖口
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色/大学红/白色
  • 款式： CN8509-011

City Exploration 系列

City Exploration 系列融合高性能面料和经典篮球元素设计，巧搭出众配色。

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