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Nike Flight
男子篮球上衣
¥649
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此配色当前无货
Nike Flight 男子篮球上衣的设计灵感源自 90 年代经典 Flight 系列，设计风格前卫大胆，焕新演绎经典上衣。采用轻盈梭织面料结合网眼布里料，缝以 Flight 标志作为装饰，时尚醒目。
- 显示颜色： 黑/白色/大学红/白色
- 款式： CN8509-011
Nike Flight
¥649
90 年代灵感，出众风范
Nike Flight 男子篮球上衣的设计灵感源自 90 年代经典 Flight 系列，设计风格前卫大胆，焕新演绎经典上衣。采用轻盈梭织面料结合网眼布里料，缝以 Flight 标志作为装饰，时尚醒目。
轻盈舒适
轻盈起皱梭织面料，结合网眼布里料，塑就透气舒适感受。
专属造型
弹性下摆搭配栓扣式抽绳设计，打造专属外观和穿着感受。
产品细节
- 宽松版型，休闲舒适
- 梭织 Flight 标志设计灵感源自 90 年代元年 Flight 系列的鞋舌标志
- 1/4 长拉链领口搭配立领设计
- 弹性袖口
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/大学红/白色
- 款式： CN8509-011
City Exploration 系列
City Exploration 系列融合高性能面料和经典篮球元素设计，巧搭出众配色。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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