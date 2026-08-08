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Nike Flight
男子篮球长裤
¥499
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Nike Flight 男子篮球长裤灵感源自 90 年代经典 Flight 系列，设计风格前卫大胆，焕新演绎经典长裤。采用轻盈梭织面料，搭配网眼布里料，将大号 Flight 标志和缝线设计巧妙融合。
- 显示颜色： 黑/白色/大学红/白色
- 款式： CN8513-011
Nike Flight
¥499
90 年代灵感，出众风范
Nike Flight 男子篮球长裤灵感源自 90 年代经典 Flight 系列，设计风格前卫大胆，焕新演绎经典长裤。采用轻盈梭织面料，搭配网眼布里料，将大号 Flight 标志和缝线设计巧妙融合。
轻盈舒适
轻盈非凡的起皱梭织面料，结合网眼布里料，透气舒适。
实用设计
背面拉链口袋，便于安全收纳钱包或手机。
产品细节
- 宽松版型
- 梭织 Flight 标志灵感源自 90 年代元年款 Flight 系列的鞋舌标志
- 弹性腰部搭配前开口编织抽绳
- 插手口袋
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/大学红/白色
- 款式： CN8513-011
设计灵感，源自 Flight
Nike 篮球在 80 年代发展势头强劲。Nike 以此为契机，推出了两个具有较强针对性的产品系列，进一步巩固了品牌在篮球运动中的主导地位，Flight 系列就是其中之一。Flight 系列的产品均采用来自那个年代的元年款“F”标志，缔造醒目外观。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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