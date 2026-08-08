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Nike Flight 男子篮球长裤 - 黑/白色/大学红/白色

Nike Flight

男子篮球长裤

¥499

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Nike Flight 男子篮球长裤灵感源自 90 年代经典 Flight 系列，设计风格前卫大胆，焕新演绎经典长裤。采用轻盈梭织面料，搭配网眼布里料，将大号 Flight 标志和缝线设计巧妙融合。


  • 显示颜色： 黑/白色/大学红/白色
  • 款式： CN8513-011

Nike Flight

¥499

90 年代灵感，出众风范

Nike Flight 男子篮球长裤灵感源自 90 年代经典 Flight 系列，设计风格前卫大胆，焕新演绎经典长裤。采用轻盈梭织面料，搭配网眼布里料，将大号 Flight 标志和缝线设计巧妙融合。

轻盈舒适

轻盈非凡的起皱梭织面料，结合网眼布里料，透气舒适。

实用设计

背面拉链口袋，便于安全收纳钱包或手机。

产品细节

  • 宽松版型
  • 梭织 Flight 标志灵感源自 90 年代元年款 Flight 系列的鞋舌标志
  • 弹性腰部搭配前开口编织抽绳
  • 插手口袋
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色/大学红/白色
  • 款式： CN8513-011

设计灵感，源自 Flight

Nike 篮球在 80 年代发展势头强劲。Nike 以此为契机，推出了两个具有较强针对性的产品系列，进一步巩固了品牌在篮球运动中的主导地位，Flight 系列就是其中之一。Flight 系列的产品均采用来自那个年代的元年款“F”标志，缔造醒目外观。

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