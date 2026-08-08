Nike 篮球在 80 年代发展势头强劲。Nike 以此为契机，推出了两个具有较强针对性的产品系列，进一步巩固了品牌在篮球运动中的主导地位，Flight 系列就是其中之一。Flight 系列的产品均采用来自那个年代的元年款“F”标志，缔造醒目外观。

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