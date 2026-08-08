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Nike Flight 男子篮球T恤 - 高贵紫

Nike Flight

男子篮球T恤

¥229
高贵紫
黑

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来自 Nike 篮球系列的 Nike Flight 男子篮球T恤从 90 年代令人难忘的运动鞋系列汲取设计灵感，采用优质棉料搭配借鉴自该系列的元年款设计理念和构造匠心打造。


  • 显示颜色： 高贵紫
  • 款式： CQ3875-590

Nike Flight

¥229

休闲舒适

来自 Nike 篮球系列的 Nike Flight 男子篮球T恤从 90 年代令人难忘的运动鞋系列汲取设计灵感，采用优质棉料搭配借鉴自该系列的元年款设计理念和构造匠心打造。

其他细节

  • 正面饰以“The Flight Series from Nike”刺绣字样
  • 优质棉料，质感柔软，精心打造

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 梭织“Flight”标签
  • 面料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 高贵紫
  • 款式： CQ3875-590

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