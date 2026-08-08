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Nike Flight
男子篮球T恤
¥229
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此配色当前无货
来自 Nike 篮球系列的 Nike Flight 男子篮球T恤从 90 年代令人难忘的运动鞋系列汲取设计灵感，采用优质棉料搭配借鉴自该系列的元年款设计理念和构造匠心打造。
- 显示颜色： 高贵紫
- 款式： CQ3875-590
Nike Flight
¥229
休闲舒适
来自 Nike 篮球系列的 Nike Flight 男子篮球T恤从 90 年代令人难忘的运动鞋系列汲取设计灵感，采用优质棉料搭配借鉴自该系列的元年款设计理念和构造匠心打造。
其他细节
- 正面饰以“The Flight Series from Nike”刺绣字样
- 优质棉料，质感柔软，精心打造
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 梭织“Flight”标签
- 面料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 高贵紫
- 款式： CQ3875-590
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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