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Nike Fly
头带（1 条）
¥129
售罄：
此配色当前无货
戴上 Nike Fly 头带（1 条），随心调节贴合度。采用弹性出众的导湿速干面料，塑就非凡舒适的佩戴体验，助你全力追逐梦想。
- 显示颜色： 黑/金属色
- 款式： DN0557-015
Nike Fly
¥129
凌跃风范
戴上 Nike Fly 头带（1 条），随心调节贴合度。采用弹性出众的导湿速干面料，塑就非凡舒适的佩戴体验，助你全力追逐梦想。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 可调节头带，可轻松调整佩戴方式
产品细节
- 92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/金属色
- 款式： DN0557-015
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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