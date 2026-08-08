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Nike Fly 头带（1 条） - 黑/金属色

Nike Fly

头带（1 条）

¥129

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戴上 Nike Fly 头带（1 条），随心调节贴合度。采用弹性出众的导湿速干面料，塑就非凡舒适的佩戴体验，助你全力追逐梦想。


  • 显示颜色： 黑/金属色
  • 款式： DN0557-015

Nike Fly

¥129

凌跃风范

戴上 Nike Fly 头带（1 条），随心调节贴合度。采用弹性出众的导湿速干面料，塑就非凡舒适的佩戴体验，助你全力追逐梦想。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 可调节头带，可轻松调整佩戴方式

产品细节

  • 92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/金属色
  • 款式： DN0557-015

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