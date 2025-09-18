Nike
"Fly Nike" 婴童T恤
33% 折让
Nike "Fly Nike" 婴童T恤的图案设计灵感源自 80 年代的 Air Force 1 广告，彰显经典风范。 采用棉与聚酯纤维混纺而成的柔软针织面料，结合短袖版型，塑就休闲体验；圆领设计，营造舒适自在的穿着感受。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IO2737-133
产品细节
- 60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
