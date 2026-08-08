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Nike Fly Crossover
女子篮球短裤
¥299
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此配色当前无货
Nike Fly Crossover 女子篮球短裤采用匠心打造，塑就紧密贴合的腰部设计，减少滑落。该短裤采用标准剪裁，打造恰到好处的球场穿着体验。
- 显示颜色： 浅雨露绿/黑
- 款式： CK6600-382
Nike Fly Crossover
¥299
为比赛而生
Nike Fly Crossover 女子篮球短裤采用匠心打造，塑就紧密贴合的腰部设计，减少滑落。该短裤采用标准剪裁，打造恰到好处的球场穿着体验。
导湿速干，轻盈舒适
双面针织面料，质地轻盈，结合 Dri-FIT 技术，帮助身体保持清凉干爽，缔造舒适非凡的穿着体验。
适合多种场合
舒适腰部设计，打造理想裤长，塑就稳固贴合感。采用标准剪裁，营造充裕活动空间，缔造心无旁骛的舒适运动体验。
产品细节
- 裤脚与两侧饰有缝制条纹镶边
- 弹性腰部搭配前开口抽绳
- 插手口袋
- 开衩裤脚
- 刺绣 Swoosh“Fly”设计
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅雨露绿/黑
- 款式： CK6600-382
女子 Fly，逐梦高飞
“FLY”图案灵感源于 80 年代 Nike 篮球系列 Air Force 3 的广告词：“Who Said Woman Was Not Meant To Fly”（谁说女性不能高飞）。这则令人难忘的广告，旨在向女性为比赛带来的态度和风采致敬。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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