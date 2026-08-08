 
第 1 张图片，共 7 张图片
Nike Fly Crossover 女子篮球短裤 - 浅雨露绿/黑

Nike Fly Crossover

女子篮球短裤

¥299

售罄：

此配色当前无货

Nike Fly Crossover 女子篮球短裤采用匠心打造，塑就紧密贴合的腰部设计，减少滑落。该短裤采用标准剪裁，打造恰到好处的球场穿着体验。


  • 显示颜色： 浅雨露绿/黑
  • 款式： CK6600-382

Nike Fly Crossover

¥299

为比赛而生

Nike Fly Crossover 女子篮球短裤采用匠心打造，塑就紧密贴合的腰部设计，减少滑落。该短裤采用标准剪裁，打造恰到好处的球场穿着体验。

导湿速干，轻盈舒适

双面针织面料，质地轻盈，结合 Dri-FIT 技术，帮助身体保持清凉干爽，缔造舒适非凡的穿着体验。

适合多种场合

舒适腰部设计，打造理想裤长，塑就稳固贴合感。采用标准剪裁，营造充裕活动空间，缔造心无旁骛的舒适运动体验。

产品细节

  • 裤脚与两侧饰有缝制条纹镶边
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳
  • 插手口袋
  • 开衩裤脚
  • 刺绣 Swoosh“Fly”设计
  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅雨露绿/黑
  • 款式： CK6600-382

女子 Fly，逐梦高飞

“FLY”图案灵感源于 80 年代 Nike 篮球系列 Air Force 3 的广告词：“Who Said Woman Was Not Meant To Fly”（谁说女性不能高飞）。这则令人难忘的广告，旨在向女性为比赛带来的态度和风采致敬。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。