 
Nike Fly Crossover 女子速干篮球短裤 - 紫蓝/烟灰蓝/烟灰蓝/烟灰蓝

Nike Fly Crossover

女子速干篮球短裤

32% 折让

Nike Fly Crossover 女子速干篮球短裤采用轻盈针织面料，可导湿速干，助你在球场内外畅动自如。 弹性腰部搭配双向抽绳设计，缔造舒适又有型的穿着体验。


  • 显示颜色： 紫蓝/烟灰蓝/烟灰蓝/烟灰蓝
  • 款式： FZ5511-423

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 侧边开口式口袋，便于轻松存取随身物品

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 裤脚侧边开衩
  • 可机洗
  • 显示颜色： 紫蓝/烟灰蓝/烟灰蓝/烟灰蓝
  • 款式： FZ5511-423

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。