Nike Fly Crossover
女子速干篮球短裤
32% 折让
Nike Fly Crossover 女子速干篮球短裤采用轻盈针织面料，可导湿速干，助你在球场内外畅动自如。 弹性腰部搭配双向抽绳设计，缔造舒适又有型的穿着体验。
- 显示颜色： 紫蓝/烟灰蓝/烟灰蓝/烟灰蓝
- 款式： FZ5511-423
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 侧边开口式口袋，便于轻松存取随身物品
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 裤脚侧边开衩
- 可机洗
- 显示颜色： 紫蓝/烟灰蓝/烟灰蓝/烟灰蓝
- 款式： FZ5511-423
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
