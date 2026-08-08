Nike Flyleather AF1
男子空军一号运动鞋
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穿上 Nike Flyleather AF1 男子空军一号运动鞋，致敬地球与运动之间的联系。左右足图案各异，由东京艺术家 Mayumi Yamase 匠心设计，唤起人们对自然界的情感。配色灵感源于东京都绿地“代代木公园”，平添一抹静雅元素。经典 AF1 结构旨在向你熟知的经典篮球鞋款致敬。缔造时尚有型风范，助力发挥出色表现。
- 显示颜色： 白色/白色/白色
- 款式： DB3598-100
Nike Flyleather AF1
篮球风尚，地球主题
穿上 Nike Flyleather AF1 男子空军一号运动鞋，致敬地球与运动之间的联系。左右足图案各异，由东京艺术家 Mayumi Yamase 匠心设计，唤起人们对自然界的情感。配色灵感源于东京都绿地“代代木公园”，平添一抹静雅元素。经典 AF1 结构旨在向你熟知的经典篮球鞋款致敬。缔造时尚有型风范，助力发挥出色表现。
没有地球，何来运动
东京艺术家 Mayumi Yamase 从自然汲取灵感打造匠心图案，旨在向地球致敬。左/右足不同设计，趣味十足。
巧妙设计，自然灵感
匠心配色彰显日本代代木公园的不同区域和元素，旨在致敬自然世界。
其他细节
- 鞋面采用缝线覆面，缔造传统风范，塑就出色耐穿性和支撑力
- Nike Air 缓震配置起初专为篮球运动打造，轻盈舒适
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 全掌型橡胶外底搭配经典篮球圆形支点元素和鞋头星形设计，彰显传统风范，铸就出众抓地力与耐穿性
产品细节
- 泡绵中底
- 专属鞋盒
- 显示颜色： 白色/白色/白色
- 款式： DB3598-100
Air Force 1 起源
1982 年，AF1 作为搭载 Nike Air 缓震配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然沿袭原版设计，为球员带来改写运动鞋历史的柔软且富有弹性的缓震体验。
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