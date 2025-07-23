 
Nike Force 1 Low EasyOn 幼童魔术贴易穿脱运动鞋 - 白色/白色/白色

Nike Force 1 Low EasyOn

幼童魔术贴易穿脱运动鞋

21% 折让

如何摆脱系鞋带的烦扰，又保留鞋带外观设计。孩子现在即可拥有。Nike Force 1 Low EasyOn 幼童易穿脱运动鞋采用弹性鞋带，顶部外侧鞋眼结合魔术贴粘扣式固定带，沿袭 AF1 传统外观的同时，无需系带，便于孩子快速束紧鞋款。该鞋款专为稚嫩双足打造，便于穿脱，缔造舒适体验。


  • 显示颜色： 白色/白色/白色
  • 款式： FN0237-111

Nike Force 1 Low EasyOn

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如何摆脱系鞋带的烦扰，又保留鞋带外观设计。孩子现在即可拥有。Nike Force 1 Low EasyOn 幼童易穿脱运动鞋采用弹性鞋带，顶部外侧鞋眼结合魔术贴粘扣式固定带，沿袭 AF1 传统外观的同时，无需系带，便于孩子快速束紧鞋款。该鞋款专为稚嫩双足打造，便于穿脱，缔造舒适体验。

其他细节

  • FlyEase 如今化身为 Nike EasyOn
  • Nike EasyOn 设计方便实用，便于孩子们自行穿脱，让他们可以专注畅玩
  • 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣设计，有助孩子轻松拉开鞋口，快速穿脱，同时打造稳固贴合感受
  • 柔软泡绵，塑就舒适迈步体验
  • 圆形底纹起初专为助力篮球运动员在球场上完成转身动作而设计，结合外底橡胶细节，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 鞋头打孔设计
  • 显示颜色： 白色/白色/白色
  • 款式： FN0237-111

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