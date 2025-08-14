 
Nike Force 1 Low LV8 EasyOn 幼童运动鞋 - 白色/煤黑/白色

Nike Force 1 Low LV8 EasyOn

幼童运动鞋

24% 折让

Nike Force 1 Low LV8 EasyOn 幼童运动鞋，让小宝贝免除系带烦恼，快速出门。顶部外侧鞋眼搭配魔术贴粘扣式固定带，沿袭经典 AF1 风格的同时，便于小宝贝快速稳固双足，塑就贴合感受。


  • 显示颜色： 白色/煤黑/白色
  • 款式： HJ6785-100

其他细节

  • Nike EasyOn 设计方便实用，便于孩子们自行穿脱，让他们可以专注畅玩
  • 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱
  • 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
  • 柔软泡绵设计，塑就缓震迈步体验
  • 圆形底纹起初专为助力篮球运动员在球场上完成转身动作而设计，结合外底橡胶细节，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 鞋头打孔设计
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    25: 鞋内长 15.6

    26: 鞋内长 16.4

    27: 鞋内长 17.3

    28: 鞋内长 18.4

    29.5: 鞋内长 19.6

    31: 鞋内长 20.7

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。