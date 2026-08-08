Nike Force 1 Low SE (PS)

¥569

Nike Force 1 Low SE (PS) 幼童运动童鞋饰有可爱的小丑鱼图案，创意十足，人见人爱！耐穿皮革流露经典意味，历经数代依然风靡不止。该特别版鞋款搭配小鱼图案和后跟以鱼鳞为灵感的纹理设计，生动有趣。

儿童专属

该特别版以挚爱小丑鱼为灵感，采用橙色配色，搭配鞋舌和后跟的鱼图案以及后跟以鱼鳞为灵感的纹理设计。匠心设计旨在激发孩子对水的好奇和喜爱之心，鼓励他们保护水资源，关爱我们的海洋朋友。

经典风范

从 1982 年发布的元年款汲取设计灵感，采用天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众支撑力和耐穿性。

非凡抓地

全掌型橡胶外底，铸就强劲抓地力。圆形底纹趣味盎然，起初专为助力篮球运动员在球场完成转身动作而设计。