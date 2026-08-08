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Nike Force 1 Low SE (PS)
幼童运动童鞋
¥569
售罄：
此配色当前无货
Nike Force 1 Low SE (PS) 幼童运动童鞋饰有可爱的小丑鱼图案，创意十足，人见人爱！耐穿皮革流露经典意味，历经数代依然风靡不止。该特别版鞋款搭配小鱼图案和后跟以鱼鳞为灵感的纹理设计，生动有趣。
- 显示颜色： 明亮橙/铁架黑/大学蓝/山峰白
- 款式： FJ4656-800
Nike Force 1 Low SE (PS)
¥569
Nike Force 1 Low SE (PS) 幼童运动童鞋饰有可爱的小丑鱼图案，创意十足，人见人爱！耐穿皮革流露经典意味，历经数代依然风靡不止。该特别版鞋款搭配小鱼图案和后跟以鱼鳞为灵感的纹理设计，生动有趣。
儿童专属
该特别版以挚爱小丑鱼为灵感，采用橙色配色，搭配鞋舌和后跟的鱼图案以及后跟以鱼鳞为灵感的纹理设计。匠心设计旨在激发孩子对水的好奇和喜爱之心，鼓励他们保护水资源，关爱我们的海洋朋友。
经典风范
从 1982 年发布的元年款汲取设计灵感，采用天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众支撑力和耐穿性。
非凡抓地
全掌型橡胶外底，铸就强劲抓地力。圆形底纹趣味盎然，起初专为助力篮球运动员在球场完成转身动作而设计。
产品细节
- 经典鞋带
- 柔软泡绵鞋垫
- 泡绵鞋口和鞋舌，舒适缓震
- 显示颜色： 明亮橙/铁架黑/大学蓝/山峰白
- 款式： FJ4656-800
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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