 
第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Force 1 Low SE (PS) 幼童运动童鞋 - 明亮橙/铁架黑/大学蓝/山峰白

Nike Force 1 Low SE (PS)

幼童运动童鞋

¥569

售罄：

此配色当前无货

Nike Force 1 Low SE (PS) 幼童运动童鞋饰有可爱的小丑鱼图案，创意十足，人见人爱！耐穿皮革流露经典意味，历经数代依然风靡不止。该特别版鞋款搭配小鱼图案和后跟以鱼鳞为灵感的纹理设计，生动有趣。


  • 显示颜色： 明亮橙/铁架黑/大学蓝/山峰白
  • 款式： FJ4656-800

Nike Force 1 Low SE (PS)

¥569

Nike Force 1 Low SE (PS) 幼童运动童鞋饰有可爱的小丑鱼图案，创意十足，人见人爱！耐穿皮革流露经典意味，历经数代依然风靡不止。该特别版鞋款搭配小鱼图案和后跟以鱼鳞为灵感的纹理设计，生动有趣。

儿童专属

该特别版以挚爱小丑鱼为灵感，采用橙色配色，搭配鞋舌和后跟的鱼图案以及后跟以鱼鳞为灵感的纹理设计。匠心设计旨在激发孩子对水的好奇和喜爱之心，鼓励他们保护水资源，关爱我们的海洋朋友。

经典风范

从 1982 年发布的元年款汲取设计灵感，采用天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众支撑力和耐穿性。

非凡抓地

全掌型橡胶外底，铸就强劲抓地力。圆形底纹趣味盎然，起初专为助力篮球运动员在球场完成转身动作而设计。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 柔软泡绵鞋垫
  • 泡绵鞋口和鞋舌，舒适缓震
  • 显示颜色： 明亮橙/铁架黑/大学蓝/山峰白
  • 款式： FJ4656-800

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。