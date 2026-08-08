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Nike Force 1 LV8 (TD) 婴童运动童鞋 - 健身红/白色/大学金/黑

Nike Force 1 LV8 (TD)

婴童运动童鞋

¥469

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Nike Force 1 LV8 (TD) 婴童运动童鞋采用帆布材质结合喜庆配色，在春节来临之际为你的小宝贝带来好运！ 饰以妙趣横生的刺绣细节，喜迎 2022 虎年。 衬垫妥帖包覆脚踝，令稚嫩双足畅享经典舒适体验。


  • 显示颜色： 健身红/白色/大学金/黑
  • 款式： DQ5072-601

Nike Force 1 LV8 (TD)

¥469

喜迎新年

Nike Force 1 LV8 (TD) 婴童运动童鞋采用帆布材质结合喜庆配色，在春节来临之际为你的小宝贝带来好运！ 饰以妙趣横生的刺绣细节，喜迎 2022 虎年。 衬垫妥帖包覆脚踝，令稚嫩双足畅享经典舒适体验。

其他细节

  • 柔软泡绵，塑就经典缓震脚感
  • 橡胶鞋底，铸就非凡抓地力，令小宝贝畅快爬行或迈步

产品细节

  • 显示颜色： 健身红/白色/大学金/黑
  • 款式： DQ5072-601

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