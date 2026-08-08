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Nike Force 1 LV8 3 (TD)
婴童运动童鞋
¥469
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Nike Force 1 LV8 3 (TD) 婴童运动童鞋采用柔软翻毛皮材料，焕新演绎 1982 年经典造型。泡绵缓震配置为稚嫩双足带来舒适感受，适合日常穿着。
- 显示颜色： 麦黄/橡皮浅褐/麦黄
- 款式： BQ5487-700
Nike Force 1 LV8 3 (TD)
¥469
致敬传奇，非凡舒适
Nike Force 1 LV8 3 (TD) 婴童运动童鞋采用柔软翻毛皮材料，焕新演绎 1982 年经典造型。泡绵缓震配置为稚嫩双足带来舒适感受，适合日常穿着。
其他细节
- 翻毛皮设计，柔软舒适
- 柔软泡绵设计，赋予稚嫩双足出众缓震效果
产品细节
- 显示颜色： 麦黄/橡皮浅褐/麦黄
- 款式： BQ5487-700
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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