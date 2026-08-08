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Nike Force 1 LV8 3 (TD) 婴童运动童鞋 - 麦黄/橡皮浅褐/麦黄

Nike Force 1 LV8 3 (TD)

婴童运动童鞋

¥469

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Nike Force 1 LV8 3 (TD) 婴童运动童鞋采用柔软翻毛皮材料，焕新演绎 1982 年经典造型。泡绵缓震配置为稚嫩双足带来舒适感受，适合日常穿着。


  • 显示颜色： 麦黄/橡皮浅褐/麦黄
  • 款式： BQ5487-700

Nike Force 1 LV8 3 (TD)

¥469

致敬传奇，非凡舒适

Nike Force 1 LV8 3 (TD) 婴童运动童鞋采用柔软翻毛皮材料，焕新演绎 1982 年经典造型。泡绵缓震配置为稚嫩双足带来舒适感受，适合日常穿着。

其他细节

  • 翻毛皮设计，柔软舒适
  • 柔软泡绵设计，赋予稚嫩双足出众缓震效果

产品细节

  • 显示颜色： 麦黄/橡皮浅褐/麦黄
  • 款式： BQ5487-700

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