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Nike Force 1 LV8 3 (PS) 幼童运动童鞋 - 白色/狼灰/黑/多色

Nike Force 1 LV8 3 (PS)

幼童运动童鞋

¥569

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Nike Force 1 LV8 3 (PS) 幼童运动童鞋以精美贴纸图案彰显出众魅力，快快穿上它，炫耀一番。这款趣味十足的运动鞋专为成长中的稚嫩双足打造，后跟巧妙点缀鲜亮“贴片”图案，匠心融入缤纷色彩，为小宝贝激发美妙灵感。


  • 显示颜色： 白色/狼灰/黑/多色
  • 款式： DM8091-100

Nike Force 1 LV8 3 (PS)

¥569

精美贴纸，爱不释脚

Nike Force 1 LV8 3 (PS) 幼童运动童鞋以精美贴纸图案彰显出众魅力，快快穿上它，炫耀一番。这款趣味十足的运动鞋专为成长中的稚嫩双足打造，后跟巧妙点缀鲜亮“贴片”图案，匠心融入缤纷色彩，为小宝贝激发美妙灵感。

其他细节

  • 加垫低帮鞋口，塑就利落外观，营造舒适感受
  • 柔软皮革和合成材质组合鞋面触感光滑，承袭 AF1 经典元素

产品细节

  • 显示颜色： 白色/狼灰/黑/多色
  • 款式： DM8091-100

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