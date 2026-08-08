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Nike Force 1 (TD) MTAA QS
婴童运动童鞋
¥399
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此配色当前无货
Nike Force 1 (TD) MTAA QS 婴童运动童鞋凭借无畏、勇敢和自由的风格，向世人展示“More Than An Athlete”（不只是运动员）的自我主张。我们从运动员超越体育本身，为公平公正发声中汲取灵感，专为孩子们重塑经典运动鞋风格，令该款鞋无论正面或背面均传递出“I AM UNINTERRUPTED”（畅所欲言）的宣言。自由表达自我主张。
- 显示颜色： 白色/赛车蓝/黑
- 款式： CQ4562-100
Nike Force 1 (TD) MTAA QS
¥399
超越运动本身
Nike Force 1 (TD) MTAA QS 婴童运动童鞋凭借无畏、勇敢和自由的风格，向世人展示“More Than An Athlete”（不只是运动员）的自我主张。我们从运动员超越体育本身，为公平公正发声中汲取灵感，专为孩子们重塑经典运动鞋风格，令该款鞋无论正面或背面均传递出“I AM UNINTERRUPTED”（畅所欲言）的宣言。自由表达自我主张。
经典风格
此款鞋从经典篮球鞋中汲取灵感，延续 82 元年款风格，采用耐穿皮革，按比例缩小，专为小宝贝匠心打造。
缓震耐穿
柔软泡棉缓震配置和橡胶外底，为稚嫩双足的爬行和迈步缔造舒适脚感和出众抓地力。
MTAA 运动
蓝色鞋带和“I AM UNINTERRUPTED”（畅所欲言）宣言的灵感源自 MTAA（不只是运动员），这一运动植根于运动员强大的影响力，超越体育本身，为公平公正呐喊，为自由欢呼。
产品细节
- 反光细节
- 显示颜色： 白色/赛车蓝/黑
- 款式： CQ4562-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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