Nike Force 1 (TD) MTAA QS

¥399

超越运动本身

Nike Force 1 (TD) MTAA QS 婴童运动童鞋凭借无畏、勇敢和自由的风格，向世人展示“More Than An Athlete”（不只是运动员）的自我主张。我们从运动员超越体育本身，为公平公正发声中汲取灵感，专为孩子们重塑经典运动鞋风格，令该款鞋无论正面或背面均传递出“I AM UNINTERRUPTED”（畅所欲言）的宣言。自由表达自我主张。

经典风格 此款鞋从经典篮球鞋中汲取灵感，延续 82 元年款风格，采用耐穿皮革，按比例缩小，专为小宝贝匠心打造。 缓震耐穿 柔软泡棉缓震配置和橡胶外底，为稚嫩双足的爬行和迈步缔造舒适脚感和出众抓地力。 MTAA 运动 蓝色鞋带和“I AM UNINTERRUPTED”（畅所欲言）宣言的灵感源自 MTAA（不只是运动员），这一运动植根于运动员强大的影响力，超越体育本身，为公平公正呐喊，为自由欢呼。