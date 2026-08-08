 
第 1 张图片，共 10 张图片
Nike Force 1 (TD) MTAA QS 婴童运动童鞋 - 白色/赛车蓝/黑

Nike Force 1 (TD) MTAA QS

婴童运动童鞋

¥399

售罄：

此配色当前无货

Nike Force 1 (TD) MTAA QS 婴童运动童鞋凭借无畏、勇敢和自由的风格，向世人展示“More Than An Athlete”（不只是运动员）的自我主张。我们从运动员超越体育本身，为公平公正发声中汲取灵感，专为孩子们重塑经典运动鞋风格，令该款鞋无论正面或背面均传递出“I AM UNINTERRUPTED”（畅所欲言）的宣言。自由表达自我主张。


  • 显示颜色： 白色/赛车蓝/黑
  • 款式： CQ4562-100

Nike Force 1 (TD) MTAA QS

¥399

超越运动本身

Nike Force 1 (TD) MTAA QS 婴童运动童鞋凭借无畏、勇敢和自由的风格，向世人展示“More Than An Athlete”（不只是运动员）的自我主张。我们从运动员超越体育本身，为公平公正发声中汲取灵感，专为孩子们重塑经典运动鞋风格，令该款鞋无论正面或背面均传递出“I AM UNINTERRUPTED”（畅所欲言）的宣言。自由表达自我主张。

经典风格

此款鞋从经典篮球鞋中汲取灵感，延续 82 元年款风格，采用耐穿皮革，按比例缩小，专为小宝贝匠心打造。

缓震耐穿

柔软泡棉缓震配置和橡胶外底，为稚嫩双足的爬行和迈步缔造舒适脚感和出众抓地力。

MTAA 运动

蓝色鞋带和“I AM UNINTERRUPTED”（畅所欲言）宣言的灵感源自 MTAA（不只是运动员），这一运动植根于运动员强大的影响力，超越体育本身，为公平公正呐喊，为自由欢呼。

产品细节

  • 反光细节
  • 显示颜色： 白色/赛车蓝/黑
  • 款式： CQ4562-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。