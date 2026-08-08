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Nike Force 1 Stussy (PS) 幼童运动童鞋 - 黑/黑

Nike Force 1 Stussy (PS)

幼童运动童鞋

¥569

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经典品牌强强联合，塑就这款 Nike Force 1 Stussy (PS) 幼童运动童鞋。该款幼童运动童鞋灵感源自 AF1，采用升级版麻帆布和 Stüssy 标志，焕新演绎经典设计。这款易搭运动童鞋经久耐穿且舒适非凡，是一款坚实可靠的出众鞋款。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： DD1578-001

Nike Force 1 Stussy (PS)

¥569

街头传奇，联名之作

经典品牌强强联合，塑就这款 Nike Force 1 Stussy (PS) 幼童运动童鞋。该款幼童运动童鞋灵感源自 AF1，采用升级版麻帆布和 Stüssy 标志，焕新演绎经典设计。这款易搭运动童鞋经久耐穿且舒适非凡，是一款坚实可靠的出众鞋款。

其他细节

  • 麻帆布呈现自然外观，经久耐穿且富有支撑力，助力呵护成长中的双足
  • 泡绵衬垫，带来出众缓震效果，缔造非凡舒适的穿着体验
  • 刺绣 Stüssy 品牌标志，焕新演绎经典风范

产品细节

  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： DD1578-001

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