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Nike Force 1 Stussy (PS)
幼童运动童鞋
¥569
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此配色当前无货
经典品牌强强联合，塑就这款 Nike Force 1 Stussy (PS) 幼童运动童鞋。该款幼童运动童鞋灵感源自 AF1，采用升级版麻帆布和 Stüssy 标志，焕新演绎经典设计。这款易搭运动童鞋经久耐穿且舒适非凡，是一款坚实可靠的出众鞋款。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： DD1578-001
Nike Force 1 Stussy (PS)
¥569
街头传奇，联名之作
经典品牌强强联合，塑就这款 Nike Force 1 Stussy (PS) 幼童运动童鞋。该款幼童运动童鞋灵感源自 AF1，采用升级版麻帆布和 Stüssy 标志，焕新演绎经典设计。这款易搭运动童鞋经久耐穿且舒适非凡，是一款坚实可靠的出众鞋款。
其他细节
- 麻帆布呈现自然外观，经久耐穿且富有支撑力，助力呵护成长中的双足
- 泡绵衬垫，带来出众缓震效果，缔造非凡舒适的穿着体验
- 刺绣 Stüssy 品牌标志，焕新演绎经典风范
产品细节
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： DD1578-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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