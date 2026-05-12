生活变得强硬，你已全副武装。Nike Forge Envy 太阳镜将未来感几何线条与硬核机能风融为一体，采用关键位置橡胶包覆镜框、局部金属镜腿和匠心镜片设计，外观颇具冲击力。激光切割的耐克勾标志。出众抓附力。无论是阳光明媚还是街头风光，都能清晰呈现。

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