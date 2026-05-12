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Nike Forge Envy 太阳镜 - 黑/银

Nike Forge Envy

太阳镜

19% 折让

生活变得强硬，你已全副武装。Nike Forge Envy 太阳镜将未来感几何线条与硬核机能风融为一体，采用关键位置橡胶包覆镜框、局部金属镜腿和匠心镜片设计，外观颇具冲击力。激光切割的耐克勾标志。出众抓附力。无论是阳光明媚还是街头风光，都能清晰呈现。


  • 显示颜色： 黑/银
  • 款式： IO0100-010

Nike Forge Envy

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生活变得强硬，你已全副武装。Nike Forge Envy 太阳镜将未来感几何线条与硬核机能风融为一体，采用关键位置橡胶包覆镜框、局部金属镜腿和匠心镜片设计，外观颇具冲击力。激光切割的耐克勾标志。出众抓附力。无论是阳光明媚还是街头风光，都能清晰呈现。

其他细节

  • Nike Max Pro 有助于减少光线反射，令前方视野清晰开阔
  • 6 支点镜架搭配简约外观，满足日常佩戴需求
  • 可调节镜腿搭配橡胶脚垫，提升抓附力和贴合度

产品细节

  • 耐克双勾标志
  • 局部金属镜腿，轻盈耐用
  • 显示颜色： 黑/银
  • 款式： IO0100-010

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