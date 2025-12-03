Nike Form
女子低强度支撑速干衬垫三角式运动内衣
36% 折让
让汗渍无影无踪，只管秀出迷人身材。Nike Form 女子低强度支撑速干衬垫三角式运动内衣搭载 Stealth Evaporation 技术，让汗迹匿于无形，助你保持清爽，焕发活力。柔软面料，触感顺滑，打造妥帖包覆效果；低强度支撑设计，塑就轻柔支撑和自如畅动体验。
- 显示颜色： 微黄绿/微黄绿/荧光冰黄
- 款式： HQ7004-701
Nike Form
36% 折让
让汗渍无影无踪，只管秀出迷人身材。Nike Form 女子低强度支撑速干衬垫三角式运动内衣搭载 Stealth Evaporation 技术，让汗迹匿于无形，助你保持清爽，焕发活力。柔软面料，触感顺滑，打造妥帖包覆效果；低强度支撑设计，塑就轻柔支撑和自如畅动体验。
汗迹隐匿技术
Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽。
简约利落
简约包覆设计结合可交叉肩带设计，令你随意切换造型。
产品细节
- 可拆卸衬垫
- 左胸饰有硅胶耐克勾标志
- 面料/里料：76% 聚酯纤维/24% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 微黄绿/微黄绿/荧光冰黄
- 款式： HQ7004-701
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。