女子运动内衣（亚洲尺码）尺码表

找到合适的运动内衣尺码

只有选对运动内衣尺码，才能确保获得出众的穿着效果。 只需一根皮尺和一件无衬里运动内衣就能进行测量，轻松找到你的 Nike 运动内衣尺码。 如果没有皮尺，软绳和尺子也能搞定。

第 1 步：测量下胸围
第 2 步：测量罩杯尺寸
你的 Nike 运动内衣尺码

第 1 步：测量下胸围

绕胸部下方的下胸围弹力带测量胸围长度。皮尺应舒适贴合身体。 将测量结果向上取整。 如果没有皮尺，可以用软绳和尺子代替。 遵循上述步骤。 然后将软绳置于平面，用尺子进行测量。

第 2 步：测量罩杯尺寸

将皮尺移至胸部突出部位，测量胸部中央位置至一侧乳房组织边缘（即内衣钢圈处）的尺寸，注意皮尺应与地面保持水平。 将测量结果向上取整。

你的 Nike 运动内衣尺码

字母/罩杯尺码

基于你的测量数据，即可找到适合你的运动内衣尺码。

选购我的尺码

参照下表，将你平时穿着的内衣尺码转换成 Nike 运动内衣尺码。

左右滑动即可查看更多尺码。

XS – 2XL
字母尺码XSSMLXL2XL
下胸围/罩杯尺码（中国码）65A - 65B65C - 65E 70A - 70B70C - 70E 75A - 75C75D - 75E 80A - 80C80D - 80E 85A - 85C85D - 85E 90A - 90C
下胸围/罩杯尺码30A - 30B30C - 30E 32A - 32B32C - 32E 34A - 34C34D - 34E 36A - 36C36D - 36E 38A - 38C38D - 38E 40A - 40C
XS (A-C) – 2XL (C-E)
字母/罩杯尺码XS (A-C)XS (D-E)S (A-C)S (D-E)M (A-C)M (C-E)L (A-B)L (C-E)XL (A-B)XL (C-E)2XL (A-B)2XL (C-E)
下胸围/罩杯尺码（中国码）65A - 65B 60C60D - 60E70A - 70B 65C65D - 65E75A - 75B 70C70D - 70E 75C80A - 80B75D - 75E 80C85A - 85B80D - 80E 85C90A - 90B85D - 85E 90C
下胸围/罩杯尺码30A - 30B 28C28D - 28E32A - 32B 30C30D - 30E34A - 34B 32C32D - 32E 34C36A - 36B34D - 34E 36C38A - 38B36D - 36E 38C40A - 40B38D - 38E 40C

挑选舒适贴合的运动内衣的三个秘诀

合身的运动内衣可助你展现曼妙身姿。

1. 检查肩带

如果当你举起手臂时，下胸带能够保持不动，这就没问题了。 下胸带应该位于你的肋骨部位，贴合度以下围可插入两根手指为宜。 肩带应当稳固锁定，不滑动不紧勒，几乎无存在感。

2. 检查弹力带

确保运动内衣能带来周全包覆，不留空隙，不过紧或产生挤压感。

3. 测试支撑度

做五个开合跳（或者其他常见训练动作）。 胸部晃动得厉害？ 那就挑一款支撑力更强、肩带更宽或是采用可靠工字型后背设计的运动内衣吧。

1. 检查肩带

如果当你举起手臂时，下胸带能够保持不动，这就没问题了。 下胸带应该位于你的肋骨部位，贴合度以下围可插入两根手指为宜。 肩带应当稳固锁定，不滑动不紧勒，几乎无存在感。

2. 检查弹力带

确保运动内衣能带来周全包覆，不留空隙，不过紧或产生挤压感。

3. 测试支撑度

做五个开合跳（或者其他常见训练动作）。 胸部晃动得厉害？ 那就挑一款支撑力更强、肩带更宽或是采用可靠工字型后背设计的运动内衣吧。

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