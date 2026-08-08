女子运动内衣（亚洲尺码）尺码表

|字母尺码
|XS
|S
|M
|L
|XL
|2XL
|下胸围/罩杯尺码（中国码）
|65A - 65B
|65C - 65E 70A - 70B
|70C - 70E 75A - 75C
|75D - 75E 80A - 80C
|80D - 80E 85A - 85C
|85D - 85E 90A - 90C
|下胸围/罩杯尺码
|30A - 30B
|30C - 30E 32A - 32B
|32C - 32E 34A - 34C
|34D - 34E 36A - 36C
|36D - 36E 38A - 38C
|38D - 38E 40A - 40C
找到合适的运动内衣尺码
只有选对运动内衣尺码，才能确保获得出众的穿着效果。 只需一根皮尺和一件无衬里运动内衣就能进行测量，轻松找到你的 Nike 运动内衣尺码。 如果没有皮尺，软绳和尺子也能搞定。
第 1 步：测量下胸围
绕胸部下方的下胸围弹力带测量胸围长度。皮尺应舒适贴合身体。 将测量结果向上取整。 如果没有皮尺，可以用软绳和尺子代替。 遵循上述步骤。 然后将软绳置于平面，用尺子进行测量。
第 2 步：测量罩杯尺寸
将皮尺移至胸部突出部位，测量胸部中央位置至一侧乳房组织边缘（即内衣钢圈处）的尺寸，注意皮尺应与地面保持水平。 将测量结果向上取整。
你的 Nike 运动内衣尺码
字母/罩杯尺码
基于你的测量数据，即可找到适合你的运动内衣尺码。
参照下表，将你平时穿着的内衣尺码转换成 Nike 运动内衣尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。
|字母/罩杯尺码
|XS (A-C)
|XS (D-E)
|S (A-C)
|S (D-E)
|M (A-C)
|M (C-E)
|L (A-B)
|L (C-E)
|XL (A-B)
|XL (C-E)
|2XL (A-B)
|2XL (C-E)
|下胸围/罩杯尺码（中国码）
|65A - 65B 60C
|60D - 60E
|70A - 70B 65C
|65D - 65E
|75A - 75B 70C
|70D - 70E 75C
|80A - 80B
|75D - 75E 80C
|85A - 85B
|80D - 80E 85C
|90A - 90B
|85D - 85E 90C
|下胸围/罩杯尺码
|30A - 30B 28C
|28D - 28E
|32A - 32B 30C
|30D - 30E
|34A - 34B 32C
|32D - 32E 34C
|36A - 36B
|34D - 34E 36C
|38A - 38B
|36D - 36E 38C
|40A - 40B
|38D - 38E 40C
挑选舒适贴合的运动内衣的三个秘诀
合身的运动内衣可助你展现曼妙身姿。
1. 检查肩带
如果当你举起手臂时，下胸带能够保持不动，这就没问题了。 下胸带应该位于你的肋骨部位，贴合度以下围可插入两根手指为宜。 肩带应当稳固锁定，不滑动不紧勒，几乎无存在感。
2. 检查弹力带
确保运动内衣能带来周全包覆，不留空隙，不过紧或产生挤压感。
3. 测试支撑度
做五个开合跳（或者其他常见训练动作）。 胸部晃动得厉害？ 那就挑一款支撑力更强、肩带更宽或是采用可靠工字型后背设计的运动内衣吧。
1. 检查肩带
如果当你举起手臂时，下胸带能够保持不动，这就没问题了。 下胸带应该位于你的肋骨部位，贴合度以下围可插入两根手指为宜。 肩带应当稳固锁定，不滑动不紧勒，几乎无存在感。
2. 检查弹力带
确保运动内衣能带来周全包覆，不留空隙，不过紧或产生挤压感。
3. 测试支撑度
做五个开合跳（或者其他常见训练动作）。 胸部晃动得厉害？ 那就挑一款支撑力更强、肩带更宽或是采用可靠工字型后背设计的运动内衣吧。