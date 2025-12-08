 
Nike Form 女子低强度支撑速干衬垫三角式运动内衣 - 浅土褐/浅铁矿石灰

Nike Form

女子低强度支撑速干衬垫三角式运动内衣

16% 折让
浅土褐/浅铁矿石灰
热情红/神秘红
微黄绿/微黄绿/荧光冰黄

让汗渍无影无踪，只管秀出迷人身材。Nike Form 女子低强度支撑速干衬垫三角式运动内衣搭载 Stealth Evaporation 技术，让汗迹匿于无形，助你保持清爽，焕发活力。柔软面料，触感顺滑，打造妥帖包覆效果；低强度支撑设计，塑就轻柔支撑和自如畅动体验。


  • 显示颜色： 浅土褐/浅铁矿石灰
  • 款式： HQ7004-104

Nike Form

16% 折让

让汗渍无影无踪，只管秀出迷人身材。Nike Form 女子低强度支撑速干衬垫三角式运动内衣搭载 Stealth Evaporation 技术，让汗迹匿于无形，助你保持清爽，焕发活力。柔软面料，触感顺滑，打造妥帖包覆效果；低强度支撑设计，塑就轻柔支撑和自如畅动体验。

汗迹隐匿技术

Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽。

简约利落

简约包覆设计结合可交叉肩带设计，令你随意切换造型。

产品细节

  • 可拆卸衬垫
  • 左胸饰有硅胶耐克勾标志
  • 面料/里料：76% 聚酯纤维/24% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅土褐/浅铁矿石灰
  • 款式： HQ7004-104

尺寸与尺码

    紧身版型：舒适贴合

    低强度支撑：营造柔软包覆体验，畅享舒适自在

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。