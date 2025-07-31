Nike Form
女子速干紧身短裤
¥299
让汗迹无影无踪，只管秀出迷人身材。Nike Form 女子速干紧身短裤搭载 Stealth Evaporation 技术，让汗迹匿于无形，助你保持清爽，焕发活力。柔软弹性面料，触感顺滑，打造妥帖包覆效果，令你彰显自信风采。
- 显示颜色： 热情红/神秘红
- 款式： HQ7010-633
Nike Form
¥299
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汗迹隐匿技术
Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽。
简约利落
包边设计，经久耐穿，塑就简约利落风范。
产品细节
- 左侧裤脚饰有硅胶耐克勾标志
- 面料：76% 聚酯纤维/24% 氨纶。腋/胯下拼接里料：84% 聚酯纤维/16% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 热情红/神秘红
- 款式： HQ7010-633
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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