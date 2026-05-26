第 1 张图片，共 7 张图片
Nike Form
Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）
33% 折让
Nike Form Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）专为跑步、训练和瑜伽运动匠心设计，助你轻松调整日常训练。采用顺滑导湿速干面料，随行而动，助你轻松驾驭硬举、热瑜伽等运动。
- 显示颜色： 温和灰绿/黑
- 款式： FN2999-006
Nike Form
33% 折让
Nike Form Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）专为跑步、训练和瑜伽运动匠心设计，助你轻松调整日常训练。采用顺滑导湿速干面料，随行而动，助你轻松驾驭硬举、热瑜伽等运动。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。
畅动自如，自信飞扬
梭织面料顺滑轻盈，胯下拼接助你自如畅动，发挥上佳表现。弹性腰部搭配抽绳，可供自主调节贴合度。
便捷收纳
侧边口袋，便于收纳钥匙和卡片等小物件。
其他细节
- 专为跑步、瑜伽和训练设计
- 无衬里设计
- 轻盈梭织面料
- 侧边储物口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 温和灰绿/黑
- 款式： FN2999-006
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。