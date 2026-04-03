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Nike Form
Dri-FIT 男子速干百搭短裤
¥299
Nike Form Dri-FIT 男子速干百搭短裤专为跑步、训练和瑜伽打造，采用百搭设计，适合不同训练。轻盈梭织面料，质感顺滑，可导湿速干。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF2785-010
Nike Form
¥299
Nike Form Dri-FIT 男子速干百搭短裤专为跑步、训练和瑜伽打造，采用百搭设计，适合不同训练。轻盈梭织面料，质感顺滑，可导湿速干。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 略带双向弹性的梭织面料，轻盈顺滑，助你在训练中舒适畅动
- 侧边口袋，帮助收纳钥匙和卡片等小物件
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF2785-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。