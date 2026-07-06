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Nike Form Dri-FIT 男子速干百搭短裤 - 黑/白色

Nike Form

Dri-FIT 男子速干百搭短裤

30% 折让

Nike Form Dri-FIT 男子速干百搭短裤专为跑步、训练和瑜伽打造，采用百搭设计，适合不同训练。轻盈梭织面料，质感顺滑，可导湿速干。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IF2785-010

Nike Form

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Nike Form Dri-FIT 男子速干百搭短裤专为跑步、训练和瑜伽打造，采用百搭设计，适合不同训练。轻盈梭织面料，质感顺滑，可导湿速干。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 略带双向弹性的梭织面料，轻盈顺滑，助你在训练中舒适畅动
  • 侧边口袋，帮助收纳钥匙和卡片等小物件

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IF2785-010

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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