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Nike Form
Dri-FIT 男子速干连帽训练夹克
¥499
轻盈的 Nike Form Dri-FIT 男子速干连帽训练夹克，陪伴你的日常训练。顺滑梭织面料，结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IM3608-010
Nike Form
¥499
轻盈的 Nike Form Dri-FIT 男子速干连帽训练夹克，陪伴你的日常训练。顺滑梭织面料，结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 梭织面料，顺滑轻盈
- 侧边口袋搭配按扣设计，方便存取物品
产品细节
- 全长拉链开襟设计
- 弹性袖口和局部弹性下摆
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IM3608-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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