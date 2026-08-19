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Nike Form Dri-FIT 男子速干连帽训练夹克 - 黑/白色

Nike Form

Dri-FIT 男子速干连帽训练夹克

10% 折让

轻盈的 Nike Form Dri-FIT 男子速干连帽训练夹克，陪伴你的日常训练。顺滑梭织面料，结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IM3608-010

Nike Form

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轻盈的 Nike Form Dri-FIT 男子速干连帽训练夹克，陪伴你的日常训练。顺滑梭织面料，结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 梭织面料，顺滑轻盈
  • 侧边口袋搭配按扣设计，方便存取物品

产品细节

  • 全长拉链开襟设计
  • 弹性袖口和局部弹性下摆
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IM3608-010

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