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Nike Form Dri-FIT 男子速干锥形剪裁百搭长裤 - 黑/黑

Nike Form

Dri-FIT 男子速干锥形剪裁百搭长裤

20% 折让

Form 系列专为跑步、训练和瑜伽设计，质感轻盈且具备基础性能，助你畅享挚爱训练。Nike Form Dri-FIT 男子速干锥形剪裁百搭长裤可导湿速干，有助在训练中保持干爽舒适。此外，便携口袋可供随身携带卡片、钥匙或手机。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FB7498-010

Nike Form

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Form 系列专为跑步、训练和瑜伽设计，质感轻盈且具备基础性能，助你畅享挚爱训练。Nike Form Dri-FIT 男子速干锥形剪裁百搭长裤可导湿速干，有助在训练中保持干爽舒适。此外，便携口袋可供随身携带卡片、钥匙或手机。

其他细节

  • 标准版型，搭配锥形裤筒设计
  • Nike Dri-FIT 技术有助导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 侧边口袋设计，便于存取物品
  • 弹性腰部搭配内置开口抽绳，塑就稳固贴合感
  • 轻盈梭织面料，顺滑非凡，经久耐穿

产品细节

  • 反光耐克勾标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FB7498-010

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