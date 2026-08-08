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Freak 1 (GS)
大童运动童鞋
¥669
售罄：
此配色当前无货
专为大童设计的首双经典鞋款，帮助寻找你内心的希腊鬼才。Freak 1 (GS) 具有可灵敏响应的缓震性能、强大的前足锁定效果以及多向抓地力，堪称可跟随下一代非凡球员步伐的运动鞋。底部印有“I am my father's legacy”字样，一窥希腊鬼才灵感。
- 显示颜色： 黑/白色/亮绿/黑
- 款式： BQ5633-001
Freak 1 (GS)
¥669
兼具速度、力量与控制力，塑造未来鬼才
专为大童设计的首双经典鞋款，帮助寻找你内心的希腊鬼才。Freak 1 (GS) 具有可灵敏响应的缓震性能、强大的前足锁定效果以及多向抓地力，堪称可跟随下一代非凡球员步伐的运动鞋。底部印有“I am my father's legacy”字样，一窥希腊鬼才灵感。
舒适缓震
柔软泡棉中底，造就轻盈柔韧的回弹缓震效果。后跟添加内嵌式泡棉贴片，提升舒适感。
快速动作，出色抓地力
全掌型橡胶外底，巧搭几何底纹和模压玫瑰细节，塑造出色抓地力。
其他细节
- 鞋口和鞋舌采用衬垫设计
- 鞋面采用轻盈透气的网眼布
产品细节
- 显示颜色： 黑/白色/亮绿/黑
- 款式： BQ5633-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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