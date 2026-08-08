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Freak 1 (GS) 大童运动童鞋 - 黑/白色/亮绿/黑

Freak 1 (GS)

大童运动童鞋

¥669

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此配色当前无货

专为大童设计的首双经典鞋款，帮助寻找你内心的希腊鬼才。Freak 1 (GS) 具有可灵敏响应的缓震性能、强大的前足锁定效果以及多向抓地力，堪称可跟随下一代非凡球员步伐的运动鞋。底部印有“I am my father's legacy”字样，一窥希腊鬼才灵感。


  • 显示颜色： 黑/白色/亮绿/黑
  • 款式： BQ5633-001

Freak 1 (GS)

¥669

兼具速度、力量与控制力，塑造未来鬼才

专为大童设计的首双经典鞋款，帮助寻找你内心的希腊鬼才。Freak 1 (GS) 具有可灵敏响应的缓震性能、强大的前足锁定效果以及多向抓地力，堪称可跟随下一代非凡球员步伐的运动鞋。底部印有“I am my father's legacy”字样，一窥希腊鬼才灵感。

舒适缓震

柔软泡棉中底，造就轻盈柔韧的回弹缓震效果。后跟添加内嵌式泡棉贴片，提升舒适感。

快速动作，出色抓地力

全掌型橡胶外底，巧搭几何底纹和模压玫瑰细节，塑造出色抓地力。

其他细节

  • 鞋口和鞋舌采用衬垫设计
  • 鞋面采用轻盈透气的网眼布

产品细节

  • 显示颜色： 黑/白色/亮绿/黑
  • 款式： BQ5633-001

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