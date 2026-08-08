Freak 3 (GS)

¥669

释放怪兽之力

Freak 3 (GS) 大童篮球童鞋有助提升速度和灵活性，从快速切入到欧洲步，令你像扬尼斯·阿德托昆博那样灵活移动，疾速过人。此第三代 MVP 经典鞋款，有效提升步伐灵活性和稳定性。采用新颖抓地底纹和外底设计，搭配稳固固定带，让你在球场恣意释放内心深处的怪兽之力。

凉爽舒适 此款篮球童鞋采用耐穿透气材料，打造自信凉爽的穿着体验。搭配合成材质覆面，增强关键部位耐穿性。 灵动自如 橡胶鞋底，助你驾驭球场，实现快速切入和转向。后跟和前足采用分段设计，增加跑跳时所需柔韧性和灵活度。此外，抓地底纹基于扬尼斯双足的压力映射数据打造。 一拉稳固 固定带设计紧密包覆足面，提升稳定性，令你灵活移动，主宰赛场。 轻松迈步 中底设计结合足底柔软泡绵缓震配置，塑就出众的回弹迈步效果。外侧搭配模压稳定片设计，提升稳定性。