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Freak 3 (GS)
大童篮球童鞋
¥669
售罄：
此配色当前无货
Freak 3 (GS) 大童篮球童鞋有助提升速度和灵活性，从快速切入到欧洲步，令你像扬尼斯·阿德托昆博那样灵活移动，疾速过人。此第三代 MVP 经典鞋款，有效提升步伐灵活性和稳定性。采用新颖抓地底纹和外底设计，搭配稳固固定带，让你在球场恣意释放内心深处的怪兽之力。
- 显示颜色： 黑/黑/浅清透蓝/白色
- 款式： DB4158-001
Freak 3 (GS)
¥669
释放怪兽之力
Freak 3 (GS) 大童篮球童鞋有助提升速度和灵活性，从快速切入到欧洲步，令你像扬尼斯·阿德托昆博那样灵活移动，疾速过人。此第三代 MVP 经典鞋款，有效提升步伐灵活性和稳定性。采用新颖抓地底纹和外底设计，搭配稳固固定带，让你在球场恣意释放内心深处的怪兽之力。
凉爽舒适
此款篮球童鞋采用耐穿透气材料，打造自信凉爽的穿着体验。搭配合成材质覆面，增强关键部位耐穿性。
灵动自如
橡胶鞋底，助你驾驭球场，实现快速切入和转向。后跟和前足采用分段设计，增加跑跳时所需柔韧性和灵活度。此外，抓地底纹基于扬尼斯双足的压力映射数据打造。
一拉稳固
固定带设计紧密包覆足面，提升稳定性，令你灵活移动，主宰赛场。
轻松迈步
中底设计结合足底柔软泡绵缓震配置，塑就出众的回弹迈步效果。外侧搭配模压稳定片设计，提升稳定性。
产品细节
- 常规鞋带
- 显示颜色： 黑/黑/浅清透蓝/白色
- 款式： DB4158-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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