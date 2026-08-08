第 1 张图片，共 7 张图片
Nike Free Metcon 2
男子训练鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike Free Metcon 2 男子训练鞋采用匠心打造，无论是短跑还是健身房训练，皆可轻松驾驭。该稳定训练鞋集透气舒适、经久耐穿和出色回弹三重优势于一体，助你攻克健身目标。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： AQ8306-004
Nike Free Metcon 2
¥899
体能训练和力量训练佳选
Nike Free Metcon 2 男子训练鞋采用匠心打造，无论是短跑还是健身房训练，皆可轻松驾驭。该稳定训练鞋集透气舒适、经久耐穿和出色回弹三重优势于一体，助你攻克健身目标。
其他细节
- 高磨损区域结合耐穿的轻盈材料
- 中足鞋笼锁定足部，且不失灵活运动表现
- 橡胶包覆侧边，在爬绳训练中提供出色耐穿性
- 泡绵中底搭配坚硬泡绵载体，为关键区域提供舒适缓震性能，同时为举重训练带来出色稳定性
- 外底深切凹槽设计柔韧灵活，实现多方位伸展，在训练时提供轻盈脚感
产品细节
- 局部内衬设计，带来舒适贴合感
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： AQ8306-004
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。