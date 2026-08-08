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Nike Free Metcon 2 男子训练鞋 - 黑/白色

Nike Free Metcon 2

男子训练鞋

¥899
黑/白色
白金色/橡皮浅褐/白色/哈瓦那红

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Nike Free Metcon 2 男子训练鞋采用匠心打造，无论是短跑还是健身房训练，皆可轻松驾驭。该稳定训练鞋集透气舒适、经久耐穿和出色回弹三重优势于一体，助你攻克健身目标。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： AQ8306-004

Nike Free Metcon 2

¥899

体能训练和力量训练佳选

Nike Free Metcon 2 男子训练鞋采用匠心打造，无论是短跑还是健身房训练，皆可轻松驾驭。该稳定训练鞋集透气舒适、经久耐穿和出色回弹三重优势于一体，助你攻克健身目标。

其他细节

  • 高磨损区域结合耐穿的轻盈材料
  • 中足鞋笼锁定足部，且不失灵活运动表现
  • 橡胶包覆侧边，在爬绳训练中提供出色耐穿性
  • 泡绵中底搭配坚硬泡绵载体，为关键区域提供舒适缓震性能，同时为举重训练带来出色稳定性
  • 外底深切凹槽设计柔韧灵活，实现多方位伸展，在训练时提供轻盈脚感

产品细节

  • 局部内衬设计，带来舒适贴合感
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： AQ8306-004

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