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Nike Free Metcon 3 女子训练鞋 - 苍野灰/白色/火焰粉/神秘焰火色

Nike Free Metcon 3

女子训练鞋

¥799
苍野灰/白色/火焰粉/神秘焰火色
白色/队橙/黑/激光橙
淡象牙白/苍野灰/心灵蓝/队橙
浅土褐/暗烟灰/金属色

售罄：

此配色当前无货

Nike Free Metcon 3 女子训练鞋巧妙融合了 Nike Free 鞋底的柔韧性与 Metcon 的平坦宽版后跟，从举重到速度训练，皆可为双足带来疾速而稳定的穿着体验。


  • 显示颜色： 苍野灰/白色/火焰粉/神秘焰火色
  • 款式： CJ6314-068

Nike Free Metcon 3

¥799

稳定性能，迅疾体验

Nike Free Metcon 3 女子训练鞋巧妙融合了 Nike Free 鞋底的柔韧性与 Metcon 的平坦宽版后跟，从举重到速度训练，皆可为双足带来疾速而稳定的穿着体验。

灵动自如

鞋头下方采用柔韧灵活的 Nike Free 鞋底，令双足灵动自如，助力跳跃或敏捷训练。

稳定可靠

研究表明 Metcon 的平坦宽版后跟，可为举重打造稳定基础。橡胶底纹设计，塑就出色抓地力，可从容驾驭多种健身场地。

舒适支撑

柔软泡绵中底搭载缓震配置，加固边缘，缔造舒适稳定的穿着体验。鞋底包覆两侧，在侧向移动时为双足提供有力支撑。

其他细节

网眼布设计，赋予双足出色透气体验

产品细节

  • 后跟和鞋舌处采用提拉设计
  • 显示颜色： 苍野灰/白色/火焰粉/神秘焰火色
  • 款式： CJ6314-068

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