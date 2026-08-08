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Nike Free Metcon 3
女子训练鞋
¥799
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此配色当前无货
Nike Free Metcon 3 女子训练鞋巧妙融合了 Nike Free 鞋底的柔韧性与 Metcon 的平坦宽版后跟，从举重到速度训练，皆可为双足带来疾速而稳定的穿着体验。
- 显示颜色： 苍野灰/白色/火焰粉/神秘焰火色
- 款式： CJ6314-068
Nike Free Metcon 3
¥799
稳定性能，迅疾体验
Nike Free Metcon 3 女子训练鞋巧妙融合了 Nike Free 鞋底的柔韧性与 Metcon 的平坦宽版后跟，从举重到速度训练，皆可为双足带来疾速而稳定的穿着体验。
灵动自如
鞋头下方采用柔韧灵活的 Nike Free 鞋底，令双足灵动自如，助力跳跃或敏捷训练。
稳定可靠
研究表明 Metcon 的平坦宽版后跟，可为举重打造稳定基础。橡胶底纹设计，塑就出色抓地力，可从容驾驭多种健身场地。
舒适支撑
柔软泡绵中底搭载缓震配置，加固边缘，缔造舒适稳定的穿着体验。鞋底包覆两侧，在侧向移动时为双足提供有力支撑。
其他细节
网眼布设计，赋予双足出色透气体验
产品细节
- 后跟和鞋舌处采用提拉设计
- 显示颜色： 苍野灰/白色/火焰粉/神秘焰火色
- 款式： CJ6314-068
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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