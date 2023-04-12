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      Nike Free Metcon 3

      女子训练鞋

      ¥799

      白色/队橙/黑/激光橙
      苍野灰/白色/火焰粉/神秘灰烬红
      淡象牙白/苍野灰/心灵蓝/队橙
      浅红木褐/暗烟灰/金属金

      Nike Free Metcon 3 女子训练鞋巧妙融合了 Nike Free 鞋底的柔韧性与 Metcon 的平坦宽版后跟，从举重到速度训练，皆可为双足带来疾速而稳定的穿着体验。

      • 显示颜色： 白色/队橙/黑/激光橙
      • 款式： CJ6314-181

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