Nike Free Metcon 3

¥799

稳定性能，迅疾体验

Nike Free Metcon 3 女子训练鞋巧妙融合了 Nike Free 鞋底的柔韧性与 Metcon 的平坦宽版后跟，从举重到速度训练，皆可为双足带来疾速而稳定的穿着体验。

灵动自如 鞋头下方采用柔韧灵活的 Nike Free 鞋底，令双足灵动自如，助力跳跃或敏捷训练。 稳定可靠 研究表明 Metcon 的平坦宽版后跟，可为举重打造稳定基础。橡胶底纹设计，塑就出色抓地力，可从容驾驭多种健身场地。 舒适支撑 柔软泡绵中底搭载缓震配置，加固边缘，缔造舒适稳定的穿着体验。鞋底包覆两侧，在侧向移动时为双足提供有力支撑。

其他细节 网眼布设计，赋予双足出色透气体验