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Nike Free Metcon 4
女子训练鞋
¥849
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此配色当前无货
Nike Free Metcon 4 女子训练鞋将灵活性和稳定性巧妙融合，助你发挥出色训练表现。革新“链式”网眼设计，在敏捷性训练加速之际打造自如弯曲的舒爽体验；中足和后跟提供有力支撑，助你在举重室中轻松应对严苛举重训练。
- 显示颜色： 黑/青石蓝/粉紫/赭黄
- 款式： CZ0596-002
Nike Free Metcon 4
¥849
METCON 结构，灵活自如
Nike Free Metcon 4 女子训练鞋将灵活性和稳定性巧妙融合，助你发挥出色训练表现。革新“链式”网眼设计，在敏捷性训练加速之际打造自如弯曲的舒爽体验；中足和后跟提供有力支撑，助你在举重室中轻松应对严苛举重训练。
革新超越，源于历史
该款 Metcon 4 采用强韧透气网眼设计。后跟饰有灵感源自 Huarache 的固定带，后跟侧边融入橡胶设计，塑就出色运动体验。
灵活出众，迅疾表现
前足搭载 Nike Free 技术，缔造出众柔韧灵活性，助你轻松驾驭敏捷动作和疾速短跑。加垫鞋口设计，令双足在爆发、切入和急停时自然畅动。
稳定有力
宽版后跟打造举重运动所需的稳定基础。柔软升级的泡绵内芯，为双足提供出色缓震性能；外层硬质泡绵，稳定耐穿。中足织带分散中足压力，在急停和快速切入时营造锁定贴合的舒适脚感。
其他细节
- 鞋舌饰有橡胶标志，致敬 90 年代初的 Huarache
- 高磨损区域添加橡胶纹路，铸就非凡抓地力
- 尺码偏小，建议选大半码
产品细节
- 显示颜色： 黑/青石蓝/粉紫/赭黄
- 款式： CZ0596-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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