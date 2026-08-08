Nike Free Metcon 4

¥849

METCON 结构，灵活自如

Nike Free Metcon 4 女子训练鞋将灵活性和稳定性巧妙融合，助你发挥出色训练表现。革新“链式”网眼设计，在敏捷性训练加速之际打造自如弯曲的舒爽体验；中足和后跟提供有力支撑，助你在举重室中轻松应对严苛举重训练。

革新超越，源于历史

该款 Metcon 4 采用强韧透气网眼设计。后跟饰有灵感源自 Huarache 的固定带，后跟侧边融入橡胶设计，塑就出色运动体验。

灵活出众，迅疾表现

前足搭载 Nike Free 技术，缔造出众柔韧灵活性，助你轻松驾驭敏捷动作和疾速短跑。加垫鞋口设计，令双足在爆发、切入和急停时自然畅动。

稳定有力

宽版后跟打造举重运动所需的稳定基础。柔软升级的泡绵内芯，为双足提供出色缓震性能；外层硬质泡绵，稳定耐穿。中足织带分散中足压力，在急停和快速切入时营造锁定贴合的舒适脚感。