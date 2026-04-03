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Nike Free Metcon 6
女子训练鞋灵活贴合
27% 折让
灵活鞋底，贴合动态脚步，稳稳撑住每一动。穿上 Nike Free Metcon 6 女子训练鞋，在训练中解锁无限可能。该训练鞋加大前足柔韧灵活性，并以泡绵加固后跟，有助于在跳跃训练和有氧课程中自如驾驭动态运动，同时在举重训练中提供出众稳定性。
- 显示颜色： 浅矿石紫/矿石紫/粉白/图腾黑紫
- 款式： FJ7126-200
Nike Free Metcon 6
27% 折让
灵活鞋底，贴合动态脚步，稳稳撑住每一动。穿上 Nike Free Metcon 6 女子训练鞋，在训练中解锁无限可能。该训练鞋加大前足柔韧灵活性，并以泡绵加固后跟，有助于在跳跃训练和有氧课程中自如驾驭动态运动，同时在举重训练中提供出众稳定性。
柔韧灵活
中底和外底柔韧灵活，助力自如畅动。外底融入激光凹槽设计，提升柔韧灵活性，无论是跳跃、平板支撑还是增强式训练，皆可助你一臂之力。前足部位采用弧形设计，在瞬间爆发时实现出众敏捷性和疾速表现。
稳定出众
恰到好处的支撑效果，缔造稳固脚感。 精心调整的支撑效果结合匠心排布的缓震配置，铸就稳固迈步体验。 后跟融入泡绵，提供出色稳定性，助你全力开练。
出众缓震
足底缓震配置焕新升级，带来舒适训练体验。 缓震设计，在双足触地时有助提供有效保护。 前足和中底泡绵融入激光凹槽设计，柔韧灵活，舒适非凡。
透气鞋面
鞋面采用透气支撑的精制网眼材料，在关键区域提供出众柔韧性，助你轻松驾驭弓步、深蹲和跳跃等动作。
稳固贴合
传统系带系统结合 Flywire 飞线设计，可随心收紧，塑就动态贴合感，让你在训练过程中安稳无忧。
其他细节
可驾驭多种地面的抓地底纹，适合多种训练地面和活动
产品细节
- 显示颜色： 浅矿石紫/矿石紫/粉白/图腾黑紫
- 款式： FJ7126-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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