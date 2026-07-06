 
第 1 张图片，共 10 张图片
Nike Free Metcon 7 女子综合训练鞋 - 浅银灰/浅品红/浅深红/白色

Nike Free Metcon 7

女子综合训练鞋

10% 折让
浅银灰/浅品红/浅深红/白色
白色/帆白/尘光子色/白色
泡沫粉/浅品红/白色/白色
设计你的 Nike By You 专属定制产品

我们的百搭训练鞋，伴你自如畅动。穿上 Nike Free Metcon 7 女子综合训练鞋，提升运动表现。鞋款经过革新设计，增强了中足包覆。当然，我们沿袭了 Nike Free 技术，带来快速而强劲的脚感。灵活前足和稳定后跟，助你轻松从动态运动转换为力量型运动。


  • 显示颜色： 浅银灰/浅品红/浅深红/白色
  • 款式： II7406-005

Nike Free Metcon 7

10% 折让

我们的百搭训练鞋，伴你自如畅动。穿上 Nike Free Metcon 7 女子综合训练鞋，提升运动表现。鞋款经过革新设计，增强了中足包覆。当然，我们沿袭了 Nike Free 技术，带来快速而强劲的脚感。灵活前足和稳定后跟，助你轻松从动态运动转换为力量型运动。

灵活前足

Nike Free 技术将后跟泡棉的稳定性与中底柔软的泡棉相结合，带来动态训练所需的灵活性。

驾驭多种地面的抓地力

全掌型橡胶外底，为泡棉提供支撑，同时提升耐穿性，可在草坪和混凝土等多种地面实现出色抓地力。

中足包覆

织带鞋眼与快速系带系统相结合，实现稳固舒适的贴合感。

透气鞋面

轻盈网眼鞋面，带来舒适透气体验。

焕新设计

  • 中足织带系统取代了 Flywire 飞线
  • 鞋头和鞋侧耐穿设计，提供出众支撑效果

产品细节

  • 显示颜色： 浅银灰/浅品红/浅深红/白色
  • 款式： II7406-005

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。