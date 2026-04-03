第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Free Metcon 7
女子训练鞋
¥849
我们的百搭训练鞋，伴你自如畅动。穿上 Nike Free Metcon 7 女子训练鞋，提升运动表现。鞋款经过革新设计，增强了中足包覆。当然，我们沿袭了 Nike Free 技术，带来快速而强劲的脚感。灵活前足和稳定后跟，助你轻松从动态运动转换为力量型运动。
- 显示颜色： 泡沫粉/浅品红/白色/白色
- 款式： II7406-610
Nike Free Metcon 7
¥849
我们的百搭训练鞋，伴你自如畅动。穿上 Nike Free Metcon 7 女子训练鞋，提升运动表现。鞋款经过革新设计，增强了中足包覆。当然，我们沿袭了 Nike Free 技术，带来快速而强劲的脚感。灵活前足和稳定后跟，助你轻松从动态运动转换为力量型运动。
灵活前足
Nike Free 技术将后跟泡棉的稳定性与中底柔软的泡棉相结合，带来动态训练所需的灵活性。
驾驭多种地面的抓地力
全掌型橡胶外底，为泡棉提供支撑，同时提升耐穿性，可在草坪和混凝土等多种地面实现出色抓地力。
中足包覆
织带鞋眼与快速系带系统相结合，实现稳固舒适的贴合感。
透气鞋面
轻盈网眼鞋面，带来舒适透气体验。
焕新设计
- 中足织带系统取代了 Flywire 飞线
- 鞋头和鞋侧耐穿设计，提供出众支撑效果
产品细节
- 显示颜色： 泡沫粉/浅品红/白色/白色
- 款式： II7406-610
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。