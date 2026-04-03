Nike Free Metcon 7

¥849

我们的百搭训练鞋，伴你自如畅动。穿上 Nike Free Metcon 7 女子训练鞋，提升运动表现。鞋款经过革新设计，增强了中足包覆。当然，我们沿袭了 Nike Free 技术，带来快速而强劲的脚感。灵活前足和稳定后跟，助你轻松从动态运动转换为力量型运动。

灵活前足

Nike Free 技术将后跟泡棉的稳定性与中底柔软的泡棉相结合，带来动态训练所需的灵活性。

驾驭多种地面的抓地力

全掌型橡胶外底，为泡棉提供支撑，同时提升耐穿性，可在草坪和混凝土等多种地面实现出色抓地力。

中足包覆

织带鞋眼与快速系带系统相结合，实现稳固舒适的贴合感。

透气鞋面

轻盈网眼鞋面，带来舒适透气体验。