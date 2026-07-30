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Nike Free Metcon 7
男子综合训练鞋
23% 折让
穿上 Nike Free Metcon 7 男子综合训练鞋，缔造出色运动表现。鞋款焕新升级，提升中足包覆效果，同时保留了 Nike Free 技术。柔韧前足结合稳定后跟，助你轻松从动态训练切换至力量型动作。
- 显示颜色： 黑/尘光子色/煤黑/白色
- 款式： II7405-002
Nike Free Metcon 7
23% 折让
百搭训练鞋，伴你自如畅动。
穿上 Nike Free Metcon 7 男子综合训练鞋，缔造出色运动表现。鞋款焕新升级，提升中足包覆效果，同时保留了 Nike Free 技术。柔韧前足结合稳定后跟，助你轻松从动态训练切换至力量型动作。
柔韧外底
Nike Free 技术将后跟稳定泡棉与前足柔软灵活泡棉相结合。结合外底弯曲凹槽设计，缔造动态训练所需的灵活性。
中足包覆
织带鞋眼与快速系带系统相结合，实现稳固舒适的贴合感。
透气鞋面
轻盈网眼鞋面，带来舒适透气体验。
焕新设计
- 中足织带系统取代了 Flywire 飞线。
- 鞋头和鞋侧采用耐穿设计，提供出众支撑效果。
产品细节
- 显示颜色： 黑/尘光子色/煤黑/白色
- 款式： II7405-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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