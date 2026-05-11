穿上 Nike Free Metcon 7 男子综合训练鞋，缔造出色运动表现。鞋款焕新升级，提升中足包覆效果，同时保留了 Nike Free 技术。柔韧前足结合稳定后跟，助你轻松从动态训练切换至力量型动作。

Nike Free 技术将后跟稳定泡棉与前足柔软灵活泡棉相结合。结合外底弯曲凹槽设计，缔造动态训练所需的灵活性。

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